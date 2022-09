Existen situaciones en la vida que a veces, por más que quisiéramos que no nos pase a nosotros, terminan sucediendo como parte del aprendizaje que venimos a completar en la tierra, y qué mejor ejemplo que padecer por un corazón roto. Soy Panterita, guía espiritual, y el día de hoy hablaremos más sobre esto y cómo podemos empezar a sanar.

El corazón puede romperse por varios motivos pero generalmente está relacionado con pérdida y desamor, como la pérdida de un ser querido, la separación con una pareja, por el rechazo de un ser amado o el descubrimiento de la falta de correspondencia en el amor.

Sea como sea, tener el corazón roto es algo romantizado en canciones y películas que en la vida real difícilmente se desea a alguien.

Pero, ¿y si no todo es pérdida?, a veces nos enfocamos mucho en aquello que perdimos y nos encerramos en nosotros mismos y en nuestra melancolía, cuando también podemos sacar provecho de esta experiencia. Lo sé, no es fácil, pero si aprendemos a reconocer que lo que nos sucedió es parte de nuestro crecimiento, y una lección de vida que nos hará evolucionar y quizá ser mejores en otras relaciones o en otras situaciones, entonces la experiencia no será en vano.

Pasos para sanar

A continuación te enlisto algunos pasos para comenzar a sanar. Puedes considerarlos como un mapa que te guiará en la sanción de tu corazón:

Reconoce lo que sucedió: El aparentar que nada pasó no te ayudará a cerrar heridas, sólo alargará más el proceso. Llora, enójate, grita si lo necesitas; lo mejor es soltar esa energía acumulada y continuar. Las emociones deben sacarse de una forma positiva aunque sean dolorosas, de lo contrario se acumulan en el cuerpo y pueden provocar desequilibrios o enfermedades.

Analiza qué puedes aprender de esta situación: No hay errores, sólo aprendizajes ¿Identificaste algún patrón de conducta o pensamiento negativo? Analízalo a fin de no cometer los mismos errores la próxima vez. Generalmente en las relaciones amorosas tenemos patrones que repetimos constantemente hasta que tenemos claridad de aquello que tenemos que aprender y dejar ir en nuestra vida.

Perdona y perdónate: Es tan importante perdonar a la persona que se ha marchado cómo perdonarnos a nosotras o nosotros mismos por lo que haya podido suceder o por nuestro papel en la ruptura. Recuerda, no somos perfectos, pero siempre podemos ser mejores. Todo lo que ha pasado por mucho que lo consideremos como “ malo” son aprendizajes que nos ayudan a elevar nuestra alma.

Expresa: Habla sobre el asunto con una persona de confianza, un amigo, amiga o familiar, o mejor aún, un terapeuta, alguien que te inspire a sacar tus emociones retenidas más profundamente, esto será bastante catártico y acelerará el proceso.

Por otro lado, existen otras técnicas espirituales y personales que podemos aplicar, estas son:

Reiki: El Reiki es una terapia energética que utiliza las energías positivas del Universo para sanar mente, cuerpo, emociones y espíritu. Puedes acudir con un terapeuta para que te ayude con estas sesiones a aceptar lo que pasó y puedas cerrar ciclos armoniosamente.

Equilibrio del chakra corazón: El chakra corazón es uno de los centros energéticos de nuestro cuerpo, y es el más afectado cuando se trata de pérdidas o rupturas amorosas. Los síntomas de un chakra corazón bloqueado pueden ser dolor físico en el pecho (descartando antes problemas médicos), tristeza, posesividad hacia las personas que amamos, desconfianza, etcétera. En este caso, te recomiendo practicar la meditación, recibir sesiones de Reiki directas en este chakra, así como aprender a poner en equilibrio a tus chakras.

Date tiempo: Dicen que el tiempo cura todas tus heridas, y en parte es cierto. Lo importante es que no sólo te conformes con esperar a que esto pase, sino que utilices el tiempo a tu favor para aplicar los pasos anteriores y las técnicas de sanación, eso sí, no te apresures, la sanación es importante y primordial antes de comprometernos amorosamente con alguien más, y esto en ocasiones toma tiempo. Sé paciente con tus procesos internos y trátate con mucho amor.

Liberar: Puedes liberar bloqueos energéticos y sanar un corazón roto si utilizas expresiones artísticas como la escritura, la pintura y el dibujo a tu favor. Escribir una carta en la que expreses todos tus sentimientos negativos y luego quemarla es una forma excelente de transmutar la energía. Recomendado.

“Como una pérdida o separación generalmente significa un cierre de ciclo, puede utilizar estos momentos para buscar nuevos intereses, intentar practicar nuevas actividades o hobbies. Finalmente, no tengas miedo de entregar tu corazón de nuevo, eso sí, busca que cuando lo hagas esté sano y hayas dejado el pasado atrás. ¡Besos de colores!”

–Panterita–

Sobre Panterita Roch:

Sandra Elisa “Panterita” Roch es la fundadora de “SER By Panterita”, una plataforma de crecimiento personal y espiritual. Desde hace más de 10 años ha estudiado diferentes técnicas de manejo de energía, basadas en 4 pilares fundamentales: el cuerpo, la mente, la energía y las emociones. Lo que la ha llevado a prepararse y convertirse en Coach y Terapeuta holística.

