Algunas famosas han lucido una melena de revista pero realmente, ellas han apostado por usar extensiones de pelo, ¡nos engañaron! Aquí te hacemos un conteo de quienes son y vota por tu melena favorita, así sea postiza.

Las extensiones de pelo han sido muy virales y comercializadas en los últimos años. Son una opción milagrosa para las mujeres que tienen poco cabello y quieren lucir abundante y perfecto. Este es el caso de algunas celebridades que por cuestión de imagen, decidieron usarlas y verse mucho más bellas. ¡Tú no lo pienses tampoco!

Famosas que usan extensiones de pelo

Selena Gómez

Aunque a veces Selena usa cabello corto, a ella le encanta lucir su pelo largo. Así lo demuestra en las alfombras rojas, luciendo ondulaciones que llegan a la espalda. Debemos asumir que se ve súper natural.

Ariana Grande

Sabemos que Ariana es fan de las coletas. Y es precisamente ese look con extensiones que la hace ver auténtica y fresca, con un pelo de apariencia natural.

Jennifer López

Aunque la cantante tiene su cabello largo, ella opta por colocarse pocas extensiones para lucir abundante cabello. ¿Eres de las que prefiere el cabello más abundante como Jennifer López?

Khloe Kardashian

Es notorio que desde que Khloe perdió peso, se ha visto más segura y despampanante. El cambio de look también ha hecho que esta seguridad sea posible. De una melena que no pasada de los hombros, logró sorprender con un pelo increíble y súper natural.

Rihanna

«La camaleona del look» este apodo de debe a que es una de las estrellas que siempre varía su look en cada presentación. ¿Esto de deberá al cambio del look? no lo sabemos, pero lo que si es cierto es que en todas sus facetas se ve increíble, incluso con pelo postizo.

Kim Kardashian

Kim siempre ha usado una melena sana, larga y brillante. Una de las tantas cosas que solemos envidiarle a esta mujer pero seguramente no sabías que ella agrega volumen a su cabello con finas extensiones marrones, simulando mechas de su propio cabello natural.

Beyoncé

Ella apuesta más a las ondas que al cabello liso, look que admitimos le queda perfecto. Para lograr estos rizos perfectos, ella apuesta por extensiones onduladas, logrando un look de toda una leona en apuesta.

Katy Perry

Katy también es una de las que nos sorprende con grandes cambios de look, de los cuales, hemos notado que se inclina por colores llamativos o muy diferentes a su tono base. ¡Las extensiones fantasías también existen!

¡Admitámoslo! hemos sigo engañadas con los looks de estas famosas, pero aun así, siguen siendo bellas y radiantes.