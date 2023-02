No sé si les pasa, pero a veces es difícil decidir qué ver en el teatro si no somos personas expertas en el tema. A veces nos vamos por lo más mediático y nos perdemos de joyas que están escondidas porque simplemente no sabemos que existen o nos intimida un poco…

Pues en esta ocasión quiero presentarte tres propuestas teatrales que presenta un director mexicano del que he visto obras maravillosas: Hugo Arrevillaga. Tengo que decir que no he visto ninguna aún, pero sí me lanzaría con gusto a verlas, solo porque él es el que orquesta estos monólogos.

A este ciclo le llamaron «Tres relámpagos» y estará en diferentes teatros de manera casi simultánea, con unos costos desde los $150 a los $260 pesos.

Sensibilidad, profundidad, fuerza, pérdida y resiliencia, son palabras que engloban la obra del reconocido director de teatro Hugo Arrevillaga, quien en este inicio del 2023 trae para el público mexicano tres monólogos: Zombi, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico; Kyra, en el Teatro La Capilla; y Entre los rotos, en el Centro Cultural El Hormiguero. Trío de proyectos que correrán de manera casi simultánea en la cartelera teatral y que llegarán a la Ciudad de México para emocionar, divertir y cuestionar a la audiencia.

De estas tres obras de teatro, dos son musicales, así que prepárate.

Zombi parece que nos hará reír al ritmo de la música del grupo «El cuarteto de Nos».

El artista en el escenario es el actor, malabarista y acróbata Óscar Serrano Ramírez.

Roberto, plomero de profesión y actor por convicción, busca la manera más convincente de interpretar un zombie en un evento para el Día de Muertos. Él, que siempre había pensado que su vida transcurrirá ejerciendo el oficio de la plomería como su padre, el padre de su padre y el padre del padre de su padre, hoy se ve seducido por la idea de ser actor de monstruos y ganarse la vida así. Entonces emprende una epopeya personal para prepararse y ser «el mejor muerto viviente» de un Show de Terror. Sin embargo, no contaba con que en el trayecto se toparía con antiguas heridas de la infancia que lo han convertido en el apocado, reducido, ensimismado, aterrado y pequeño hombre que es hoy.

Del 6 de febrero al 11 de abril, 2023

Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico

Lunes y martes 20:00hrs.

80 minutos

Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn

Esta es una obra unipersonal en la que alternan Camila Torres Cantú y ANAN.

Kyra, una impulsiva chica de 18 años con un particular sentido del humor, narra la manera extraordinaria de cómo vive el luto por la pérdida de su novia, Eunice, a partir de que ella decidió quitarse la vida. Después de 666 noches de insomnio durante las cuales trabaja en un súper 24 hrs, una noche, por fin, logra trasladarse al mundo de los muertos. Y así como Orfeo viajó al inframundo por Eurídice, Kyra baja a negociar con los muertos para poder traer de regreso a Eunice. Sin embargo, en su viaje de vuelta, Kyra toma conciencia de que en realidad nadie nunca ha podido regresar de la muerte y que aquellas personas que dejan de existir sólo vuelven si las recordamos y contamos sus historias. Justamente esto es lo que hace Kyra frente a nosotros, cuenta su historia de amor con Eunice, y de esta manera, la regresa a la vida.

Del 11 de febrero al 11 de marzo,

Teatro La Capilla

Sábados 18.00hrs.

70 minutos

C. Madrid 13, Del Carmen, Coyoacán.

Esta es en la que me suena que más voy a sentir tristeza… ENTRE LOS ROTOS.

Esta es la adaptación de la novela del mismo nombre de Alaíde Ventura Medina, ganadora del Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2019 e interpretada por Patricia Loranca.

Una joven redescubre su vida a partir del hallazgo de fotografías que su hermano conservó hasta el día que decidió quitarse la vida. Cada imagen representa un sinfín de preguntas que en conjunto forman un hilo que la ayudará a salir del laberinto de preguntas en el cual ha vivido desde niña. Ella sabe que ahora al compartir su testimonio puede fortalecerse y fortalecer a quienes la escuchen. Esta historia es la necesidad de reconstrucción del rompecabezas que es toda memoria familiar.



Del 11 de marzo al 15 de abril,

Centro Cultural El Hormiguero

Sábados 19:00hrs.

65 minutos

C. Gabriel Mancera 1539, Col del Valle Sur.

Yo no sé ustedes, pero estoy apuntadísima, ¿quién se une?