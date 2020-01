Vamos a continuar con las predicciones de este año que está por comenzar (el 25 de enero, como lo mencionamos en la primera parte).

¿Lista? Toma nota si eres alguno de estos signos.

Cabra

Si eres suficientemente segura de ti misma, ¡este será un gran año para ti! Así que tu tarea es trabajar tu autoestima. Podrías estabilizarte en el amor para mediados de año, si no tienes pareja, ¡ábrete a conocer!

No te excedas en gastos y mejor concéntrate en qué quieres lograr en lo profesional, ¡tienes que buscar tus sueños!

Es básico que mejores tu dieta y hábitos de vida, hay que activarte.

Un año para hacerte consciente de tus fallas pero no para que te tires al suelo sino para resurgir como un áve Fénix.

Mono

Un benéfico año para lo profesional, ¡brillarás al 100! También para concretar planes de viajes o amorosos, ¡basta de postergar esos sueños!

En el amor será un estupendo año, ¡finalmente!, pero tienes que superar tus dolores pasados. Con miedo no se logra nada.

La economía estará estable, aunque habrá cambios en el trabajo, por lo que la sugerencia es cuidar el estilo de vida que tienes. No te agotes tanto, podría verse afectada tu salud.

Paciencia: vida saludable y superación personal son tus claves.

Gallo

Un año de acercarte a tu familia y amigos, necesitarás contención y apapacho el segundo trimestre, ¡no dudes en pedir ayuda!

También requieres de paciencia con tu amado y si no tienes pareja, es indispensable que visualices qué quieres a largo plazo en tu vida, para así tomar las mejores oportunidades en el segundo semestre.

La Rata te pide no correr a cambiar de trabajo, te invita a que te refuerces en lo que ya haces. Ahorra para el cuatro trimestre,porque podrías ser difícil.

Hay que reforzar las defensas para que no te la pases agripada. Un año de estar contigo, fortalecerte para así, transformarte.

Perro

Un año para redefinirte en muchos sentidos. Eres de las que se guarda sus emociones, ¡ya no más! Aprovecha a la Rata para reinventarte, incluso, cambiar de estudios, especializarte…

También podría terminarse una relación que ya no funciona, ¿es tu caso? Reflexiona realmente qué deseas en esta etapa. Para las solteras, mayo podría traer a alguien especial.

Tendrás alzas económicas en algunos meses, no despilfarres, mejor guarda para generar tu propia empresa. Mantente cerca de tu familia, podrían necesitarte. Tanto estrés podría verse reflejado en tu salud, ¡aguas!

Cerdo

Vienen cambios para el segundo trimestre, así que aprovecha los primeros tres meses para fortalecerte. El amor pinta bien para las solteras, solo hay que bajarle un poco a las prisas si no quieres que salgan corriendo o se asusten.

Un buen año si eres freelance, ¡a buscar nuevos clientes! Eso sí, en general, hay que pisar el freno de los gastos en febrero para que al llegar la mitad del año (cuando podrían subir las finanzas) no estés ya en el estrés total.

Para que la salud vaya bien, deja el agotamiento mental. Sí, te toca cambiar un poco la dieta para estar más saludable.

La Rata te ayuda a concretar algunos planes, pero necesitarás apoyo de quiene más te aman.

Rata

Tu año, el inicio de un largo ciclo. Podrás concretar esos planes que nomás no te animas a empezar.

Para que el amor se concrete deberás estar dispuesta a comprometerte, si no es así, no hay manera. ¡Pero no es a fuerza!, si estás en etapa de libertad amorosa, disfrútalo.

El primer semestre será bueno para la economía, así que te toca ahorrar porque el segundo quizá esté difícil. Hay que tratar con cuidado a los clientes, abrirte a nuevas ideas y colaboraciones. Tu salud va bien, ¡sigue así con buenos hábitos!

Como verán, este año se vislumbra tranquilo en general, a pesar de que traerá muchos movimientos. Pero en lo social, será año de cambios bruscos, así que hay que estar abiertos, perceptivos y no dejarnos inundar por malas noticias en redes sociales, si es que queremos conservar la paz interior.