Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, es el festival más antiguo de cine de la Ciudad de México, cumple 26 años el 8 de junio y regresa a su edición presencial en verano, después de dos ediciones híbridas.

Este año la edición se centra en casi un centenar de trabajos vigorosos realizados por los mejores creadores del audiovisual LGBT+.

Todos con vibrantes puntos de vista y discursos contemporáneos, unos en retrospectiva, otros en muestra, varios en premier y una selección oficial de seis filmes en Competencia por el Premio Mariposa del Festival Mix.

En presencia del Jurado del XXVI Festival Mix: la Presidenta del Jurado Daniela Michel, Gustavo Egelhaaf, Alejandro Villalobos, Jorge Arriaga “La Lore” y Vanessa Bohórquez; Víctor Leycegui, el productor del filme mexicano EFÍMERA; Cristián Calónico, representante de PROCINE CDMX.

Ceremonia de inauguración

En esta ceremonia se otorgarán reconocimientos del Festival Mix a las carreras de nuestros invitados especiales Michael Stütz, programador de la Berlinale, Festival de Cine de Berlín (Panorama y Teddy Award).

La función inaugural mostrará un estupendo filme mexicano, EFÍMERA, del realizador Luis Mariano García, protagonizado por Danae Reynaud, Carla Adell y Hernán Mendoza, con la producción de Víctor Leycegui.

En estos momentos en que, los filmes y las series de romance juvenil LGBT+ han logrado un momentum en la audiencia y en la crítica internacional, este filme propone además un planteamiento audaz y original para el cine mexicano por su ingeniosa trama y su sensible dirección.

Premio Mariposa del Festival Mix

Un Jurado compuesto por la Presidenta del Jurado Daniela Michel (directora del Festival de Cine de Morelia); el joven actor Gustavo Egelhaaf (El vato, Cuatro Lunas); el director Alejandro Villalobos (Torch song); el actor Jorge Arriaga “La Lore”; y Vanessa Bohórquez (asesora del Gobierno de la CDMX), habrá de elegir la cinta ganadora de entre los siguientes filmes:

CÓMO DECIR SILENCIO (HOW TO SAY SILENCE, Israel, 2021) de SHIR NEEWMAN.

EL FANTASMA DE LA SAUNA (España, 2021) de LUIS NAVARRETE.

EL PERFECTO DAVID (Argentina/ Uruguay, 2021) de FELIPE GÓMEZ APARICIO.

LOS JUEGOS DEL DIRECTOR (MAGISTERLEKARNA, Suecia, 2022) de YLVA FORNER.

NELLY & NADINE (Suecia/ Bélgica/ Noruega, 2022) de MAGNUS GERTTEN.

THE GIGANTES (México/ EUA, 2020) de BEATRIZ SANCHIS.

País invitado: Alemania

Con apoyo del Goethe Institut. Alemania es el ejemplo de un lugar mítico de la cinematografía LGBT; en donde surge mundialmente el cine pionero de la diversidad sexual, se enfrenta a la censura durante la segunda guerra mundial, y años después en el periodo del Nuevo Cine Alemán, termina por entronizarse gracias a su vocación democrática y política.

Dentro de esta sección se encuentran los dos Homenajeados del Festival Mix de este año: el programador Michael Stütz, del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, donde se entrega anualmente el premio más antiguo a cintas con temática de diversidad sexual: el Teddy Award; y la directora de cine Monika Treut.

Rosa Mexicano

Englobando el cine nacional presente en el Festival Mix, esta sección presenta varios filmes con premier en CDMX como los largometrajes THE GIGANTES de Beatriz Sanchis; nuestra premier de inauguración, EFÍMERA, de Luis Mariano García; y el corto XUTAJ, de Jonathan Anzo (con apoyo del PROCINE CDMX).

También habrá un Conversatorio virtual sobre la obtención de apoyos para producción de cortometrajes a través PROCINE CDMX.

Secciones Platino y Supernova

Chipre, Grecia, España, Israel, Noruega y Suecia, entre otros.

La Embajada de Israel nos presenta como concursante el documental polémico CÓMO DECIR SILENCIO, además del filme coming of age EL NADADOR, el documental intimista ESTA ES GILA, ESTA SOY YO y COSMOPOLITAN.

Entre otros filmes se encuentran LULU, de Ronald Chase; LA CIUDAD DE LOS ABISMOS, de Pryscila Bettim y Renato Coelho; HOLA MUNDO, de KENNETH ELVEBAKK; ABU de Arshad Khan, AL MAR, de Marco Antonio Nuñez.

Festival Mix en Canal 22

En cuanto a exhibiciones virtuales, Canal 22 será sede por tercer año del cine mexicano en el Festival Mix con la presentación de largometrajes como DISCOLOCOS, de David Dávila; PEYOTE, de Omar Sarabia; y VIVIANA ROCCO- YO TRANS, de Daniel Reyes.

Sedes de 26° Festival Mix

Este año las sedes son: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, Museo del Estanquillo, Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Cinematógrafo del Chopo, Biblioteca de México, Librería Somos Voces, Casa Xochiquetzal, Cine Club Culhuacán; Casa de Lenguas Originarias Guillermo Bonfil Batalla.

Fuente: FestivalMix