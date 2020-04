Llega un momento en la vida en que ya no puedes tener desorden en tus finanzas; ya sea por madurez o porque la vida te llevó a ese punto, ¡hay que ordenarnos!

Existen muchos consejos para tener finanzas sanas y bajo control, aunque no lo pareciera. La verdad, es que estamos muy acostumbrados a vivir al día, a gastar lo que ganemos, ¡no importa si es mucho o poco!, siempre nos adaptamos a la compradera, cualquiera que sea nuestro presupuesto.

Así que tuve una plática con una experta en finanzas en tacones y el resultado fue enriquecedor. ¿Quieres saber cómo? Escucha este podcast:

Empezar poco a poco

Nadie dice que es fácil pero la decisión es «hoy». No mañana, hoy.

Como dice Lucía Quiroga: hay que empezar con cuánto tenemos y cuánto gastamos. Ya con que hagamos eso, ¡será un gran avance!

Después, vamos viendo los gastos vampiro, los gastos necesarios, etc., pero siempre hay que decidirnos a hacerlo, ¡sin pretexto!

Mucha gente me dice que no pueden hacer lo que yo, tener un seguro de ahorro. La verdad es que no siempre ha sido sencillo, pero yo me puse la cantidad de ahorro después de un análisis sincero de lo que podía ahorrar. No, no voy a recibir mucho dinero después de mis 20 años de ahorro, pero en el día a día tampoco me iba a quedar sin un centavo para gastar en la cotidianidad.

¡Así que la decisión la tienes tú! En serio, si no escuchaste el audio, ¡hazlo!, sí te aportará.