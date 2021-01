Nunca está de más darle la vuelta a un look básico y en este post te vamos a mostrar cómo amarrar la camiseta y lucir un look jovial, sencillo y fresco.

No sé si a ti te pasa, pero cuando voy hacer este tipo de nudos, no me queda nada bonito. La camisa me queda totalmente dispareja, arrugada, y el nudo no es nada chic para lucirlo.

Vamos a mirar estos tutoriales y practiquemos hasta ser todas unas profesionales haciendo nudos a nuestras camisetas. ¡Para un look bastante fresco!

Son ideas fáciles, vamos a ponerlas en práctica y lucir un look diferente sin necesidad de comprar una camisa nueva.