Hay prendas que vestir que juntas, arman un look increíble y poderoso como es el caso de los vestidos con botines. Conoce las formas de usarlos juntos, para lograr el outfit ideal para ti.

Cuando usamos vestidos largos con zapatos planos, el look se nota un poco casual o al menos, para las mujeres que buscan sentirse elegantes no es el plan pero si elegimos un vestido midi con botines o zapatos llanos, el resultado es totalmente todo lo contrario, ¡encantador!

Al usar botines, considera:

Color

Altura del eje del tobillo

Altura del tacón

Forma del dedo del pie

Longitud del vestido.

3 Formas de usar vestidos con botines: Reglas de moda

1. Une estilos opuestos

Luce un vestido sensual con vestidos de cordones o cierres, al estilo militar. Este look cae perfecto en mujeres altas, de piernas largas.

2. Colores claros, ¡combina!

El resultado de combinar colores claros en este look resultará totalmente romántico pero si usas un vestido con colores claros o pasteles con botines negros, endurecerás el look y perderás por completo el estilo clásico vintage que se desea lograr. Además este look marca tendencia para esta temporada.

3. ¡Animal print presente!

El clásico y sensual animal print no pasa de moda, incluso, actualmente también entra en el top de las tenencias para otoño-invierno de este año.

Como sabemos, los colores del animal print resultan un poco oscuros con aire a formalidad plena y por esta razón, la regla de moda en este caso, es usar botines rojos para hacer contraste y otorgarle brillo al outfit.

¿Cuál es tu look favorito?, ¡Coméntanos!