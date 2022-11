¿A quién no le encanta salir hermosa y probar cosas nuevas en cuanto a fotografía hablamos? No siempre necesitas pagar por un servicio de fotografía profesional para lograrlo. Puedes conseguir fotos artísticas muy top con materiales que de seguro tienes en casa, ¡veamos algunos de ellos!

Un cd viejo

Este es un clásico pero no pasa de moda. ¿Qué mejor que integrar un elemento de la naturaleza en las fotografías? El arcoíris es un espectro hermoso y como no podemos esperar a que aparezca en nuestro patio, ¿qué mejor que hacerlo por nuestra cuenta? Puedes crearlo con un cd que ya no sirva, tan solo necesitas recortarlo y eliminar la parte de plástico del mismo. Esto ayudará a que se refleje mucho mejor. Ahora solo queda encontrar el ángulo perfecto y disparar con el lente de la cámara.

Papel colorido y un foco de luz

Puede ser tu aro de luz, una lámpara e incluso el flash de la cámara. El papel celofán es perfecto para esta misión. Cubre la fuente de luz a utilizar y mira la magia. Puedes jugar con los patrones colocando dos o más papeles de colores distintos y tener un efecto de photoshop en minutos.

Sombras de figuras para fotos artísticas

Finalmente, uno de los más básicos. Puedes tomar un pliego de cartón e incluso el rollo de papel higiénico para esta opción. Para el pliego, marca y recorta diversas figuras y observa la magia al colocarlo entre la fuente de luz y tú (o el objetivo de la fotografía). Para el rollo de cartón, recorta la figura en una hoja y colócala en un extremo. Asegura con cinta el otro extremo a tu cámara y crea imágenes con bordes ¡de manera instantánea!

Puedes combinar estas 3 técnicas y descubrir opciones increíbles. No temas ayudarte un poco con algún programa de edición. Uno que otro retoque para lograr fotos de infarto nunca va mal.

¿Cuál otra técnica con materiales sencillos agregarías?