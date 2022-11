Vivimos en la constante búsqueda de la motivación. Sin importar para qué, pensamos que la necesitamos para poner en marcha muchas cosas. A veces es verdad pero otras, no es así. En todo caso, puede que la encuentres entre estas frases positivas que son el legado de diversas mujeres que han logrado mucho en su vida.

Recuerda que, más que motivación, a veces es la disciplina.

Frases positivas de mujeres poderosas

“Lo normal no es algo a lo que aspirar, es algo de lo que debes huir”. – Jodie Foster

Si en algún punto te han dicho que te sales del molde, no te ofendas sino todo lo contrario. Las personas “extrañas” son las que realmente cambian a este mundo.

“Lo más difícil es la decisión de actuar, el resto es meramente tenacidad”. – Amelia Earhart

Y tomar esa decisión todos los días, en cada acción es clave para conseguir tus objetivos.

“Prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho que lamentar las cosas que no he hecho”. – Lucille Ball

Recuerda que es mejor sentir dolor, sufrir a no sentir nada en lo absoluto. Sólo ahí en las emociones más intensas podemos encontrarle sentido a la vida y disfrutar de la felicidad. Lo monótono, lo carente de intensidad, puede resultar insoportable para algunos.

“Si no arriesgas nada, arriesgas aún más”. – Erica Jong

Mira hacia atrás y piensa en todo lo que pudiste ser si hubieras tomado decisiones más arriesgadas. Ahora que lo hiciste solo queda seguir adelante y tomarlo como lección para que esto ya no vuelva a ocurrir.

“Nunca puedes dejar huellas que duren si siempre estás caminando de puntitas”. – Leymah Gbowee

Pisa fuerte y con seguridad. No temas decir lo que piensas y no te hagas menos por nadie.

“No puedes complacer a todos, y no puedes hacer que todos te quieran”. – Katie Couric

No importa lo que hagas, a veces nunca serás lo suficientemente buena para esa persona y el problema no eres tú. El problema es que simplemente no eres lo que desea o no coincidieron dentro de este punto de sus vidas.

“Mantén tu cabeza y tus estándares altos. Incluso cuando las personas o las circunstancias intenten derribarte”. – Tory Johnson

Ser mujer es difícil por muchas razones, pero por lo general, estamos expuestas ante constantes críticas y ojos maliciosos. Muchas personas desearán hacerte menos por lo que eres o deseas conseguir. El problema no eres tú, son cosas que aún no han podido sanar dentro de sí y buscan un blanco para desbordarse. Esto aun cuando muchos no sean conscientes de ello.

Puede que estas frases positivas te ayuden para superar baches difíciles en el camino, así que guárdalo para tenerlo a mano cuando lo necesites.