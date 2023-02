Ok, ok, en México el 14 de febrero es el día del amor (de pareja), pero también de otro amor: de la amistad. Pero en culturas como Estados Unidos, San Valentín se trata de parejas… por eso, ha surgido un movimiento al que nosotros lxs mexicanxs nos adelantamos: visibilizar el amor de los amigos. Específicamente, de las amigas: Galentines.

Se dice que el término surgió en una comedia estadounidense pero refiriéndose al San Valentín Geriátrico, es decir, de la tercera edad. Aunque también se habló de darle otro significado: celebrar la amistad femenina. Y supongo que tiene la «G» de Girls y luego el resto de Valentine’s.

En muchos lados el 13 de febrero se celebra el día de las personas solteras (como contrapeso del día de las parejas) pero Galentines es simplemente decir: ¡te amo, amiga!

¿Cómo celebrar Gelantines?

Empezamos con organizarnos… ¡que no es cualquier cosa!, ja. Poner de acuerdo a un grupo de amigas parece tarea imposible, ¡pero lo podemos lograr!

Entre las ideas que puedes tener para celebrar con tus amigas, te propongo varias muy comunes y un par de no tan comunes.

Tengan una tarde de vino y carcajadas. Este día no se vale quejarse del marido, de los padres, lxs hijxs, el galán de Bumble que no te vuelve a marcar, la novia que está desanimada, el jefe que no sé qué. No, este día va a ser de anécdotas, cosas que nos han pasado y risa. El reírnos nos da una energía distinta a la común y ¡es un desahogo maravilloso!

Júntense a cenar algo rico (o solo palomitas) y vean esa película de amistad. «Mejor que nunca», «Tomates verdes fritos», «La casa de las conejitas» o hasta pueden echarse maratón de «Sailor Moon» o «Muchachitas», ja, el chiste es compartir juntas. Día de Spa. Súper cliché, pero si tienes hijxs o tu BFF tiene, seguramente hace mucho que no se da ese espacio para sí misma. O quizá no lo acostumbre. Vayan por unas mascarillas para el rostro, píntense las uñas… ¡lo que sea! Si tienen presupuesto, pidan masajes a domicilio (uy, masaje de pies) ¡o hasta una bótox party! Lo que signifique para ustedes «un rato de apapacho para su cuerpo y alma».

Así que ya lo sabes: no hay pretextos para no pasar un Galentines increíble, ¡aunque no sea el mismo 13! Fomentar la amistad entre amigas es un ejercicio indispensable y maravilloso, todos los meses, todos los días. Te lo recomiendo al 100.

Imagen de lookstudio en Freepik