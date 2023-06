¡Aprende a preparar con nosotras unas ricas galletas de zanahorias! Es una receta típica que no puedes dejar por fuera. Con café son excelentes.

Galletas de zanahorias, ¿las sabes hacer?

¿Qué necesitas?

225 gr de mantequilla fría y cortada en cubitos

175 gr de azúcar (puedes usar panela)

350 gr de harina

100 gr de zanahoria rallada fina

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de cardamomo molido

Para el relleno

150 gr de queso cremoso muy frío

75 gr de mantequilla a temperatura ambiente

75 gr de azúcar glas

Para la decoración

165 gr de azúcar glas

2 cucharadas de merengue en polvo

3 cucharadas de agua

colorante naranja y verde

Boquilla 5 redonda pequeña

Boquilla 68 en forma de hoja

Paso a paso

1- Mezcla todos los ingredientes de las galletas en un recipiente grande y amasa hasta formar una bola compacta sin pasarnos para que la mantequilla no se derrita y la masa se ablande demasiado aunque casi es inevitable si lo haces a mano. Con un procesador de alimentos la masa se calentará menos, no dudes en usarlo si tienes.

2- Divide la masa en dos y las estira entre dos papeles de hornear por dos veces con un rodillo, dejando un grosor de 5 o 6 mm más o menos. Si ves que se pega demasiado, mete la masa estirada en el congelador unos 10-15 minutos para que se puedan cortar bien las galletas.

3- Mientras precalenta el horno a 180º C.

4- Con un cortapastas cortamos las galletas y las ponemos en la bandeja de horno forrada de papel de hornear.

5- Las horneas unos 10-15 minutos o hasta que veas que los bordes se doran ligeramente. Al sacarlas, déjalas otros 5 minutos en la bandeja y luego ya las pasamos a la rejilla para que terminen de enfriar.

Pasos para el relleno

1- Bate la mantequilla con el azúcar glas unos minutos hasta que blanquee y aumente de tamaño.

2- Después saca el queso crema del refri y añade a la crema. Bate lo justo hasta integrar.

3- Mete la crema en una manga con boquilla redonda, pon una pequeña porción en el centro de la galleta y presiona con otra encima para repartir la crema.

4-Como tiene una crema a base de queso las galletas las conservamos en la nevera dentro de una lata o recipiente hermético.

5- Para decorar, bate todos los ingredientes para hacer una glasa -o betún- de delineado espesa para hacer unas zanahorias decorativas.

6- Haz una o varias hojas con la glasa verde y debajo haz una espiral de arriba a abajo con un cordón continuo hasta terminar en simulando la forma de una zanahoria.

7- Deja secar al aire.

¿Qué tal te pareció esta receta de galletas de zanahoria?