Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, ha presumido una vida llena de lujos y ostentosidad a través de sus redes. Nos enfocaremos en sus prendas y adaptaremos un estilo parecido a nuestra vida real.

Ya sabemos que esta parejita no le falta nada y de eso nos fijamos en el documental de la vida de Georgina en Netflix. Ella nos abrió las puertas de su casa y nos mostró parte de su rutina diaria. Aunque hubo mucha crítica debido a lo que ella dijo y mostró (lujos y buena vida), la esposa del futbolista hizo notar que su vida era realmente del jet set (refiriéndome solo a apariencias) y no le falta nada.

Esto lo refleja también en su apariencia personal y en todas las prendas y ropa que presume en redes sociales e incluso, fotos tomadas por paparazzis donde demuestra que este estilo estrambótico y lujoso, no solo se refiere a publicidad o sesiones fotográficas. En la vida real, también las usa.

¿Quisieras copiar un look similar? Aunque no tengamos nuestra billetera como ella, podemos darnos el lujo de usar unas piezas accesibles, lujosas y, ¿por qué no?, estrambóticas al estilo Georgi.

Georgina Rodríguez en Instagram

1- Así lució en Qatar 2022 la esposa del futbolista:

2- Un look lleno de elegancia, con joyas que derrochan glamour y brillo:

3- En alguna Alfombra Roja:

4- Anillos nada discretos, en manos delicadas:

5- Anillos, aretes y collar, todo uniformemente glam:

Opciones con módicos precios, muy a su estilo

Lo que ya viste es solo un poco de lo que Georgina presume pero ahora busquemos opciones similares o a su estilo para lucir nosotras y vernos tan delicada como ella:

Pulsera de cristal Murano Copo de nieve Azul invierno a $1,760 pesos

Aretes “Campana” elaborados en plata con zafiro y detalle en Filigrana. Precio aprox $6,310 pesos

TOUS Tous, anillo en plata .925 Fragile Nature Mujer a $2,000 pesos

Collar Chapa de Oro a $399 pesos

¿Eres de este estilo?