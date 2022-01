En todo diciembre nos atascamos de glam looks que queríamos hacer para las fiestas, pero ya que pasó esta época, ¿dónde quedó nuestra parte glamorosa? ¡Que no se muera!, mira lo que puedes rescatar.

Glam looks de New year’s eve

Vimos muchos looks llenos de brillo y demás, pero mi favorito fue este que me pareció súper sencillo de hacer y que todas tenemos una paleta de sombras que podemos utilizar para lograrlo.

Lo que me gusta es que no necesitas horas y horas, además de tener muchos productos para lograrlo. Ah, y una de mis fallas siempre: dónde termina la sombra. Con ese truco ya no falla.

Pestañas postizas: que no se empolven

Otra de las tendencias muy de fiestas -al menos para mí- es usar pestañas postizas ya que todo glam look las lleva.

Cuando me draguearon me pusieron dos pares, pero puedes usar una sobre un maquillaje lleno de iluminación.

Ojos delineados

Sí, sigue la onda delineada y también, para mí, está llena de glamour. Y más allá de una look vintage, ahora nos ocupamos de uno más moderno: con colores como el verde.

Sombras que brillan en los glam looks

Otro de mis favoritos entre los glam looks es el de la piel llena de brillo y que se vea jugosa y fresca. Jovencita, pues. Pero también pasar esa luz a los ojos es divino. Mi beauty vlogger favorita, Ratolina, presentó esta opción que si bien está un pelín exagerada en las orillas, me parece muy bonita en general. Ajá, la que ves en la imagen principal.

Me gusta que toda la piel se ve natural, incluso los labios y los ojos es donde está todo el «drama», ja.