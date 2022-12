Los premios Golden Globes 2023 está dando mucho de qué hablar debido a sus intrigantes nominaciones. Y no es que los nominados no lo merezcan pero si es cierto que varios artistas fueron ignorados a optar por este premio. ¿Qué pasó con esto?

En días pasados ya se revelaron las nominaciones y lo que era de esperarse (y bien merecido lo tienen) Selena Gomez, (Only Murders in The Building) y Jenna Ortega (Merlina), encabezaron esta gran lista. Y no es para menos, sus actuaciones han sido impecables.

4 nominaciones ignoradas en los premios Golden Globes 2023

Pero pasando de esta buena noticia, hubo una lista de famosos que no fueron incluidos en las nominaciones y esto si que fue sorpresa para todos los expectores y por supuesto, su fanaticada. Para empezar, podemos decir que ninguna mujer fue nominada a mejor dirección, ¡y sí que había buenas candidatas! Sarah Polley (Women Talking, una de las favoritas de lxs críticxs… según esto), Gina Prince-Bythewood (The Woman King), Chinonye Chukwu (Till, que dicen es maravillosa) y Maria Schrader (She Said, que hay que ver también). Tristemente, esto se ve de manera cotidiana en esta entrega de premios, pero bueno, veamos a otras personas en puestos en particulares:

1- Domee Shi de Turning Red

La directora en particular llevó varios aplausos no solo por la crítica sino por la audiencia, logró muchas cosas, como posicionarse en Disney + con su primer largometraje, tener un equipo de muchísimas mujeres y entregar una cinta fantástica. Lo que no nos gustó es que no la estrenaron en cines (mientras que otras mucho más regulares, sí) y que la ignoraron olímpicamente.

2- ¿Qué pasó con Guillermo del Toro?

El director mexicano de Pinocho, en Netflix, fue excluido de esta lista a mejor director y según los pronósticos, era uno de los directores favoritos para la nominación como mejor director. Sin embargo, la cinta si está nominada como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, gracias a «Ciao Papa».

3- Blonde no fue nominada

La película Blonde, dándole honor a nuestra querida Monroe, tampoco fue nominada a la Mejor Película del Año. A ciencia cierta, esta película fue intrigante y sobresaltó las expectativas de los usuarios. Muchas de nosotras desconocíamos ciertos detalles de la vida de Marilyn y este film lo recreó muy bien.

Aunque no fue la favorita de todas, era de esperarse que iba a estar en las nominaciones. ¿Estás de acuerdo con esta decisión?

A pesar de que la película no apareció en las nominaciones, es grato mencionar que Ana de Armas está nominada como: Mejor Actriz Dramática por Blonde, ¡fuiste todo un éxito como Monroe!

4 – Tom Cruise le dijo «bye» a la su participación en los Golden Globes 2023

El bello Tom Cruise se alejó por un tiempo de las pantallas pero se reintegró con broche de oro con un papel que sin duda, lo hizo muy bien: Top Gun: Maverick. Cabe acotar que esta cinta fue todo un éxito en las salas de cine en todo el mundo, ¡bravo por eso!

A pesar de esta buena racha, Tom Cruise no fue nominado al puesto de Mejor Actor de Película de Drama, pero tampoco fue nominado a mejor actor de Reparto. A mi parecer su actuación sí que lo merecía, ¿no crees?

¿Estas de acuerdo? Haznos saber tus comentarios en la cajita de respuesta.