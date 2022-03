Alessandro Michele está dando mucho de qué hablar por sus aciertos en colaboraciones, lo hizo en el pasado con Balencaga ¡y ahora nos trae el GUCCI X ADIDAS, que promete ser la colaboración de la temporada! Se estuvo hablando sobre la colección desde diciembre pasado y finalmente hizo acto de aparición en el Milán Fashion Week.

Un colección que combina la sofisticación y alta costura de Gucci con lo casual y deportivo de Adidas. Exquisite Gucci es una colección en tonos predominantemente fríos con el verde, color de tendencia como joya de la corona. La triple banda está en absolutamente todo, haciendo guiños llamativos o muy sutiles. El logo GUCCI X ADIDAS también impera en toda la colección.

¿El nuevo logotipo más codiciado?

Podemos ver el logotipo en dos presentaciones. Primero, el más ostentoso de todo, el trefoil de Adidas, con las palabras Gucci debajo escritas en semicírculo, bordeándolo. Por otro lado está el trefoil, pero esta vez, con el logotipo de doble G entrecruzado un poco con el primero.

¿Qué podemos encontrar en esta colección?

Los tenis son todo un espectáculo y sus colores predominantes fueron los amarillos, marrones y verdes. La colección mezcla un estilo muy deportivo y se entremezcla con todo, vestidos y trajes de sastre ¡con los accesorios MÁS LOCOS! como corsé y gorras de beisbol.

Un vestido actual de otra época

No cabe duda que uno de los look más cotizados fue el vestido blanco satinado de aspecto muy antiguo, los guantes negros combinan a la perfección con ese aire de época clásica y la tendencia de los mismos. Si nos paramos a pensar y no damos cuenta que la moda actual se inspira en el pasado. ¿Será una forma de contarnos que la alta costura estará, poco a poco, involucrada en traer de vuelta una moda mucho más antigua, pero adaptada a nuestra actualidad?