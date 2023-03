¿Por qué no tienes energía? Los siguientes hábitos que acaban con tu energía podrían contener la respuesta que estás buscando. Si descubres que realizas alguno de ellos, todo lo que debes hacer es cambiarlo para algo mucho mejor.

Cero luz solar

La luz del sol nos recarga y muchas veces nos saca el sueño de golpe. Es por ello que es tan necesario y muchas veces se siente tan bien comenzar tu día con una buena ráfaga de luz solar. Al despertar procura bañar tu hogar o habitación con ella.

Café

El café puede ser bueno en algunas ocasiones per en estas dos deberías de evitarlo: al despertar y en la tarde. Es bueno despertar con toda la energía del mundo pero a medida que transcurre el día sentirás que tu energía se va. Esto sucede porque notas la diferencia entre el estímulo mañanero y el resto del día.

En las tardes o poco después del medio día, el café propicia el insomnio. Tu cuerpo no ha tenido tiempo de eliminar su efecto y se te dificulta dormir. Por ende estarás más agitada.

Nada de ejercicio físico

Moverse es muy importante para la salud y esto implica mantener a tu energía en buen estado. Si eliges la vida del sedentarismo y no calientas los motores de vez en cuando no estarás muy activa a lo largo del día.

Ingesta constante de alcohol

Nuestro cuerpo procesa el alcohol como una toxina y mientras la va eliminando sentimos que nuestra vida se drena con ella. Si sueles tomar de manera constante difícilmente sentirás mucha energía al momento de la resaca y posterior a ello debido a sus efectos a largo plazo.

No comer suficiente

No solo la cantidad sino la calidad. La comida es el combustible para que tu cuerpo funcione de manera correcta al igual que ingerir agua, es necesario. Si no te alimentas bien no podrás obtener la energía que extraes de los alimentos.

Luz azul antes de dormir

La luz azul, o dicho de otra forma las pantallas brillantes causan insomnio. Si no puedes evitar estar frente a ella en altas horas de la noche, te recomiendo utilizar unas gafas con bloqueo de luz azul. Protegen la vista y evita que estos rayos de luz lleguen de forma directa a tus ojos.

Dormir mal

Finalmente, la razón más obvia de por qué no tienes energía. Si no duermes tu cuerpo no puede descansar y estar listo para cumplir con todas sus tareas el día siguiente. Su funcionamiento será muy lento y pensarás todo el día en tu cama, cosa que no está bien.

¿Realizas algunos de estos hábitos que acaban con tu energía?