Miley Cyrus es una artista que ha tenido un desarrollo increíble a lo largo de los años. La conocimos en su debut de Hannah Montana, donde representó el personaje que marcó a toda una generación. La vimos también en su punto de quiebre, en duelo consigo misma como todo ser humano en algún momento de su vida y como convirtió todo ese dolor en arte (donde fue además, muy criticada por ello). Hoy en día la podemos ver siendo fiel a sí misma y haciendo la música que ama. He aquí el nuevo estilo de Miley Cyrus en la industria musical.

Su rango vocal

Miley Cyrus es Mezzo Soprano, uno de los rangos femeninos más graves de todos y tiene una amplia variedad de estilos. Jazz, blues, pop y por supuesto rock. Para una mujer que desee ampliar o mejorar su rango de voz, las canciones de Miley son una parada segura dentro de su aprendizaje.

Plastic Hearts

Su más reciente álbum Plastic Hearts ha tocado la fibra sensible de la generación que vivió el rock en su mejor momento y quienes veían tristemente como este desaparecía poco a poco. Aunque no es el género más demandado, entre este nuevo álbum repleto de covers de rock ochenteros y otros artistas como Maneskin, se aferran al estilo y se niegan a dejarlo morir.

No importa si no seas una fanática del rock, Miley canta con tanta pasión que podrás disfrutar de su música sin problemas. Aunque no es 100% el género se puede sentir su esencia y aun en él, su género country es claramente visible en las canciones.

La canción final de Plastic Hearts es Zombie, un cover de The Camberries que seguramente le sacó lágrimas de nostalgia a más de uno al escucharlo.

La gran evolución musical

Aunque ha cambiado a través de los años, el nuevo estilo de Miley Cyrus ha mantenido fuertemente su estilo a pesar de todo. Sin importar en donde, cada producción tiene un poco de ella y aunque ha dejado un lado el estilo vaquero para colocarse maquillajes y peinados muy ochenteros detrás de atuendos muy rockeros, sigue siendo nuestra Miley.