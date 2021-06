MAGNUM Y MILEY CYRUS COLABORAN EN UNA EXPERIENCIA CON AUDIO 8D

La marca de paletas heladas Magnum ha anunciado su más reciente campaña ‘Miley In Layers’, una colaboración con la cantante ganadora de múltiples discos de platino, compositora y pionera Miley Cyrus. La artista ganadora de múltiples discos de platino se une a la marca de helados líder en indulgencia para inspirar al mundo a ser fiel al placer con la campaña #ShowYourLayers.

Miley realizó un concierto virtual muy especial masterizado en sonido 8D para mostrar al mundo que el placer tiene más de una capa. Durante la actuación en vivo de ‘Miley x Magnum’, sus fans y los fieles creyentes del placer disfrutaron algunos de sus mayores éxitos de su reciente álbum ‘Plastic Hearts’, así como una versión exclusiva del éxito de los años ochenta ‘Midas Touch’ de Midnight Star, remasterizado como Miley’s Touch.

La envolvente tecnología de sonido 8D crea la sensación de que Miley está en vivo en la habitación con cada uno de los espectadores, cuando se reproduce a través de los auriculares. La experiencia de sonido de múltiples capas acercó a los fanáticos a Miley como nunca antes.

Como defensora de la individualidad y la autoexpresión, Miley comparte la creencia de que todos deben ser capaces de perseguir lo que les trae verdadero placer, para abrazar las muchas capas que los hacen únicos y compartirlos con orgullo al mundo.

Hablando de su colaboración, Miley dijo: «El mayor superpoder que tenemos es nuestra individualidad. A medida que he ido evolucionando como artista, he podido explorar las diferentes capas de lo que estoy compuesta y lo que me trae placer, ya sea componiendo, en el estudio, actuando en el escenario para miles de fans o usando algo que me hace sentir empoderada. Mi mayor placer en la vida es la música y estoy muy emocionado de estar actuando en 8D para todos ustedes. Espero que esta campaña con Magnum inspire a todos a abrazar sus propias capas y perseguir con orgullo lo que sea que les traiga placer».

Para ‘Miley In Layers’, Magnum y Miley colaboraron con el fotógrafo de moda estadounidense Vijat Mohindra, para dar vida al mensaje de la campaña. Filmada en el centro de Los Ángeles, Miley posó para un conjunto de llamativos fotogramas con la inigualable Magnum Clásica. Junto con el conjunto de fotogramas en blanco y negro inspirado en la nostalgia de los años 90, que exploraron el personaje de múltiples capas de Miley, Mohindra también capturó a la mega estrella expresando su máximo placer en una actuación exclusiva dominada en 8D.

Fuente: Magnum