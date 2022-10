El Halloween es de las fechas más esperadas ya que, muchas ansían lucir increíbles disfraces. Aunque no es necesario hacerlo en esta fecha sí es una buena excusa. Los disfraces de Halloween en pareja, también llevan su protagonismo y si aún no tienes el tuyo, te dejo por acá unas cuantas ideas.

Alicia y Sombrerero

Dos personajes muy carismáticos que nunca faltan en las fiestas. Son un clásico en todas sus presentaciones y es perfecto para llevar con la persona que desees. Aunque es cierto que es un disfraz un poco difícil de recrear con lo que tengas en casa, el resultado de seguro vale la pena.

Sharkboy y lavagirl

Si el anterior es difícil, este ya lo supera en nivel extremo. Dos personajes que formaron parte de tu infancia y pueden seguir haciéndolo en la adultez. Nunca es tarde para cumplir el sueño de gobernar los mares y ser la reina de volcanes.

Batman y Joker

Este en definitiva puedes recrearlo con lo que tengas, exceptuando el cabello en verde, claro. Si no deseas teñirlo, puedes optar por alguna peluca e incluso algunos hilos de colores para simular un poco de qué va el disfraz.

Las rubias más graciosas

Un duo tan inseparable como tu amiga y tú, ¡o con tu hermana! Remueve un poco entre las cosas de tu infancia y de seguro encontraras uno de estos bolsos en forma de perrito que tanto estaban de moda.

Hocus Pocus

Dani y Bilie, la brujita más tierna y el zombie más abominable. Un disfraz que grita Halloween por todo lo alto y será reconfortante para muchos amantes de la peli, ¡te aseguro que sí!

Las besties paranormales

No hace ni falta hacer carta de presentación. ¿Quién no conoce a 11 y Max en pleno 2022? El disfraz de más es más sencillo pero el de 11 puede ser un poco más complicado. Si no tienes una camisa como la de acá puedes incluso pintar alguna negra que ya no utilices.

¿Cuál es tu disfraz de halloween en pareja favorito?