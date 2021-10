¡Deja tú los dulces! ¿Qué sería Halloween sin la diversión de disfrazarnos?

¿Ya viste? Organizamos una clase presencial de maquillaje de Halloween para las lectoras más fieles de la revista.

Arely Gómez fue nuestra modelo para ‘Sally’.

La cita fue a las 11 am en Vidya, un nuevo centro multifuncional de la Ciudad de México que definitivamente tienes que visitar (¡tienen clases padrísimas!).

La clase se llevó a cabo en Vidya, un centro wellness súper cool de la CDMX.

La masterclass estuvo a cargo de la make-up artist Carmen Ayala, quien con mucha paciencia y cariño nos explicó el paso a paso para recrear dos maquillajes increíbles para Halloween: Sally (de la película The Nightmare Before Christmas de Tim Burton) y Harley Quinn (de la peli Birds of Prey).

Yo, Bianca, fui la modelo para el look de Harley Quinn. ¡¡Amé el resultado!!

Entre risas nerviosas, concentración y mucha creatividad corrieron poquito más de 3 horas, durante las cuales tuvimos oportunidad de disfrutar de un coffee break rico y nutritivo a cargo de Soriana (¿ya probaste su pan de muerto?, ¡ES EL MEJOR!).

¡El coffee break de Soriana estuvo delicioso!

Al finalizar la experiencia, después de tomarnos un montón de fotos y selfies, las participantes se llevaron a casa un kit con el maquillaje para recrearlo en la noche de terror.

Si quieres maquillarte igual, necesitarás los siguientes productos.

· Pinturas de agua azul, blanca y negra

· Sombras de ojos Twelve O’Clock

· Lápiz de ojos Studio Look en Snow White

· Delineador de ojos Studio en Dark Coffee

· Sombras de ojos en gel Shock Eyes Metal en Silver

· Labial en barra mate en Lava/Fijo

Todo el maquillaje que usamos es de Cyzone, excepto las pinturas de agua.

Todos los productos son de la marca Cyzone, excepto las pinturas de agua, que puedes conseguir en tiendas especializadas (desde tiendas en el centro, Fantasías Miguel hasta Amazon pasando por Bond’s Boutique y Mercado Libre).

Estate atenta a nuestro canal de YouTube, pues muy pronto publicaremos los tutoriales para que tú también brilles en una de nuestras noches favoritas del año.

Mientras tanto y un poquito adelantado, Happy Halloween!!!