El nuevo documental sobre la familia real británica ya está aquí y esta vez lo protagonizan Harry y Meghan. El tráiler oficial acaba de salir y esperamos su estreno para el 8 de diciembre.

Este documental relata la vida actual y todo lo que ha pasado desde ese primer beso. Ambos abren las puertas de su hogar en Estados Unidos para contar no sólo sobre su relación sino sobre la vida en pareja en general. Claro que también entra un poco el chismorrín ya que ahondará un poco sobre lo que los llevó a salirse de sus funciones en la familia real.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4