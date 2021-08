¿Hasta dónde se puede llegar por conseguir likes?

En los últimos años hemos visto que este tipo de casos lamentables se repiten en jóvenes y adultos, con muchos “followers” en redes sociales, quienes desean conseguir imágenes o videos impactantes que conllevan algún riesgo de alta magnitud y que muchas veces causa un daño propio e incluso a terceras personas. ¿Hasta donde llegarías por conseguir likes?

Las consecuencias de estos actos van desde problemas psicológicos, físicos, detenciones e incluso la muerte. El principal motivo para realizar estos actos riesgosos es la aceptación de los demás en las plataformas digitales que los hacen buscar estas alternativas. Realmente, es un problema grave del que muy poco se habla.

Un estudio en Reino Unido especifica que el 70% de los jóvenes están experimentando crisis de depresión, ansiedad y baja autoestima. Al no poder interactuar de manera personal por la situación que se vive con la pandemia hace que los espacios cibernéticos ocupen una parte esencial.

Mira este post: ¿Triste o enojada? ¡Aléjate de las redes sociales! #NOalDesahogo

Pero como no nos quedamos con las dudas, tenemos la información de Elisa Corona, psicoterapeuta y experta en estos casos: “El problema se desarrolla cuando en las redes sociales se comienza a presentar una idealización de las personas y lleva a los adolescentes a imitar acciones que los hagan ser como ellos con el objetivo de ser aceptados en un entorno al que les gustaría pertenecer”.

Hoy en día a partir de los 13 años se puede tener acceso a estas plataformas y es fundamental que los padres estén al pendiente, que generen comunicación con sus hijos sin que ellos piensen que se invade de cierta manera su privacidad.

Si tienes un hijo adolescente, estas a tiempo da hacer un alto y evitar estos conflictos que, aunque no parezcan, son altamente peligrosos.

Cómo puedo evitar que un hijo adolescente caiga en estos actos

– Tener comunicación constante con los hijos: No generar desconfianza en ellos

– Exponerle qué está bien y qué no en redes sociales

– Hablarle del respeto a terceros

– Ayudar a los jóvenes si ven actitudes que puedan afectar su salud mental (depresión, ansiedad, baja autoestima, etc.)

– Enseñarles a aceptarse

– Interactuar con ellos fuera de algún dispositivo electrónico

De esta manera se puede prevenir que en la adolescencia se desarrollen actitudes que perjudiquen su integridad y la de otros por “likes” o reconocimiento en redes sociales.

En caso de que los padres no sepan cómo sobrellevar ciertas situaciones que perciben como afectaciones a su salud mental siempre es recomendable pedir ayuda a especialistas que puedan mediar este proceso.

Fuente: Clínica de Psicoterapia y Psicoanálisis Polanco.