Escribo esta nota, todavía con el aroma en mi pelo de la nueva línea de productos dedicados a conservar los tonos rubios. Heart of Glass para rubias, de la marca italiana Davines, presenta mil maravillas entre mis favoritas: su fragancia y sigue leyendo, porque hay más.

Quienes me sigan en instagram (@tani_cone), sabrán todo lo que hago por conservar un tono dorado beige sobre mi natural rubio obscuro. Quienes no, de todas formas saben lo difícil que es la batalla contra los usurpadores tonos cobrizos y naranjas que aparecen tras varias lavadas o las puntas de paja; consecuencia de la decoloración y las herramientas térmicas. Si caíste aquí, puedo apostar que alguno de los anteriores es tu caso.

Necesidades de las rubias

Lámina del lanzamiento de Heart of Glass

Da igual si eres rubia natural, teñida global, con rayos, balayage, baby lights, californiana o whatever rubio de salón o cajita tengas. Tras el retoque de tinte sales feliz… ¡por fin el tono del sol que querías! Pero, pasan un par de semanas y éste se ha escapado develando unos naranjas, cobres y amarillentos tonos… que no pediste.

Hemos visto que los shampoos morados por ley de colorimetría, conservan los rubios teñidos por más tiempo. En plan innovador, Davines hace una apuesta por el color índigo y por presentar, no solo shampoo, sino una línea más completa de 4 productos que atacan diversos problemas y que además, dejan una sedosidad indiscutible en el cabello: Heart of glass para rubias.

Bueno pues yo les cuento que ya probé la línea completa Heart of Glass para rubias y sí me agradó bastante como para recomendárselas queridas lectoras… o no estaría escribiendo esta nota.

El aroma delicioso es indiscutible, notas de salida de cedro y nuez moscada, corazón de iris y heliotrópo y de fondo cumarina y musgo blanco. Así que perfecta armonía amaderada y floral.

Los 4 productos de la línea tienen extracto de baobab; árbol africano que es excelente como calmante, hidratante y antienvejecimiento por sus altas cantidades de antioxidantes. El tono índigo de del shampoo y el acondicionador (mi favorito de los 4) se debe al extracto de jagua azul; fruta tropical con muchas propiedades nutricionales y que como verás entonces los tiñe naturalmente, no es un colorante artificial.

Rich Conditioner, Heart of glass, de Davines

