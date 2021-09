Cuando llegan series que sacan de las zonas de confort de la gente hay todo tipo de reacciones y eso pasó con El Juego de las llaves. A pesar de eso, llega la segunda temporada (el 16 de septiembre, en Amazon Prime) y están a punto de comenzar a grabar la tercera. Hoy, Helena Haro nos cuenta sobre ella y la serie.

Cuéntale a alguien que no ha visto El juego de las llaves por qué hay que verla

Porque es una serie muy rompedora, no hay nada parecido. Toca el tema del intercambio de parejas (Swingers) de una manera natural y divertida y eso no se había visto antes.

¿Hay que ver la primera temporada para entenderle?

En la primera temporada, muchas cosas nos dejaron al final un poco en el aire, entonces sí sigue en la dos. Yo sí lo recomendaría.

¿Qué es lo que te gusta tu personaje, Carmen?

Es una mujer muy independiente y empoderada que se encarga de las situaciones de manera muy eficaz. Mmmm… como decirlo sin spoilear… Ja. Es que es una domitraxis: cuando no le gusta algo, lo dice y castiga a los que se lo merecen.

¿Cómo eliges tus papeles?

Lo que más me llama la atención es que sea un personaje muy fuerte, que no sea pusilánime y que no acompañe al actor. Es decir, una mujer que tome sus decisiones, que le pasen cosas, que tenga profundidad.

¿Es fácil encontrar este tipo de personajes?

Cada vez encuentras más porque hay muchísimas producciones en las plataformas y se están contando historias muy diferentes a las que se contaban antes. Entonces cada vez más.

¿Ahorita estás trabajando en algo en especial?

La promoción y luego a grabar la tercera parte. ¡Ya hay tres confirmadas!, no sabemos si será la última o habrá más.

¿Qué te gustaría hacer para tu siguiente proyecto?

Siempre pensaba que solo quería hacer películas, porque la televisión era como un nivel más bajo de actuación, pero ahora con la calidad que se está haciendo, me encanta. Están haciendo cosas muy creativas e interesantes, así que si se puede, seguiré haciendo series para plataformas.

¿Sientes que la realidad está mejor reflejada actualmente en las series y películas?

Creo que sí, porque hay mucha más variedad de historias. Colectivos antes no se sentían identificados para nada. Etnias, razas, colectivos diversos ya están contando sobre sus vidas y eso está increíble.

Cuéntanos sobre ti

Yo nací en República Dominicana. A los 5 años nos mudamos a España porque mi papá es español y ahí me crié. He vivido en Irlanda también. Después me mudé a Los Ángeles, donde vivo. Soy una ciudadana del mundo. Me gusta mucho viajar y empaparme de las cosas, aprender idiomas para comunicarme con la gente. Me gusta la humanidad.

¿Qué series o películas crees que toda mujer KENA debería de ver?

En HBO, Sharp Objects, buenísima.

Netflix: me pareció muy interesante: Sex/live.

Y una película: La niñas de tus ojos, de Fernando Trueba con Penélope Cruz, y trata de unos actores que se van a grabar a la Alemania de Hitler, invitados por él.