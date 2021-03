Hoy vamos a explorar diferentes maneras de hidratar nuestra piel. Estas texturas son especialmente creadas para ciertas necesidades, ¿cuál se adecúa más a ti?

MEGA hidratante

Mi producto favorito para la época de invierno. Es una crema «espesa» pero que se aplica fácilmente. El aroma es dulzón pero no molesta y la hidratación te dura todo el día, en serio. La piel queda súper suave y hasta luminosa. El plus: Sopharma pH5 es una marca mexicana para pieles sensibles que apuesta por calidad a precios accesibles. La encuentras en el área de farmacia de Walmart.

Para el calor

Cuando conocí la textura de yogurt de The Body Shop quedé enamorada. Es súper fresca pero a la vez, sí que humecta. Se aplica fácilmente y se recomienda sobre la piel húmeda (potencia la hidratación). Esta en particular huele a rosas pero es sutil. No son baratas, pero el resultado es fantástico. El plus: es un producto vegano. Adquiérela en The Body Shop online o en tiendas físicas.

En bruma

Cítrica, con aroma súper cítrico y sensación a máxima hidratación. La verdad no soy taaan fan de las brumas porque, en general, no siento gran cosa en mi rostro. Excepto por esta que acabo de conocer. Simplemente la rocías en el rostro (o donde quieras), incluso sobre el maquillaje y listo. Vas a sentir una textura distinta de inmediato. Tengo que advertir que el aroma es fuerte -es lo único que no me fascina- pero la sensación es deliciosa, así que pasarás por alto este detalle. Lo probamos también en piel masculina y amaron, incluyendo el aroma… se sintieron consentidos. Botanicus es una marca mexicana que se vende en muchos lados, entre ellos, Botánica Natural (a donde fuimos y les hicimos un recorrido virtual que pueden ver aquí). También puedes adquirirla en Privalia y en su tienda online.

Para el día a día

Sin duda, es mi olor favorito de todas. No sé exactamente qué sea -la mezcla de hojas de limón y guanábana, quizá- pero me pone de buen humor. La textura es ligera, se aplica fácilmente y refresca de inmediato. Es para todo tipo de piel, aunque yo recomiendo que las personas de piel seca reapliquen por la tarde para mayor hidratación. Esta la encuentras con consultoras Natura.

El suero

Todas sabemos que el ácido hialurónico es uno de los ingredientes de moda por sus propiedades humectantes. Así que para el rostro, pocas cosas mejores que un suero que lo contenga. La diferencia que he encontrado en esta de la marca Silvia Strauss es 1) el tamaño del empaque (250 ml) y 2), la textura. Muchos ácidos hialurónicos me dejan una sensación de tirantez, este no. Además, me encanta que sean súper pocos los ingredientes que incluye, y sus activos principales son: colágeno, ácido hialurónico puro, elastina y té blanco. No diré que después de aplicarla estoy lista para la acción, no; sí tengo que utilizar una crema hidratante, pero me gusta cómo queda mi piel (escote y manos) y se absorbe rápidamente. La puedes comprar en su tienda online.

Beneficios de la manzanilla

Toda la línea de manzanilla de Yves Rocher es una chulada (el aceite desmaquillante, ufff, de mis favoritos) y esta crema no es la excepción. Es una crema más pesada, pero de fácil aplicación, con aroma sutil y que deja la piel hidratada por el día completo, en especial en días de calor. El plus: el efecto calmante de la manzanilla se puede aplicar en rostro y cuerpo. La puedes adquirir en tiendas de la marca o con consultoras.

Con protección antibacterial

Sin duda, Dove escuchó al mercado y lanzó toda una línea de productos antibacteriales que hidratan la piel. Dentro de la línea está la crema corporal que humecta y protege, además de que aseguran eliminan el 99.9% de las bacterias. Eso sí, no sustituye el lavado de manos (o la limpieza de cuerpo), pero te da una protección extra. La crema es muy ligera y de fácil aplicación y aunque no me parece la más humectante de su línea, estoy segura que para pieles no secas será suficiente, en especial en época de calor. Yo tengo que reaplicar. El aroma es sutil, lo cual me encanta. La encuentras en cualquier supermercado.