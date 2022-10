Las hombreras XXL son lo de hoy y lucirán de esta manera dentro de los blazers. Ya sabíamos que esta prenda sería maxi, puesto que las tendencias apuntaban a ello, pero que las hombreras fueran cada vez más rectas y puntiagudas fue una sorpresa para algunas.

Sobre ropa casual

Una camisa de turista, lo que parecen ser unos biker shorts y todo bien allí hasta que, le agregas un blazer enorme que desproporciona el cuerpo. Esta será una manera de llevarlo, arriesgado y muy del estilo Bella Hadid. Sólo las más atrevidas se decidirían por algo así.

Con un poco más de proporción

Acá vemos esta prenda en gigante, pero en este caso el atuendo genera más armonía. Es la forma más segura de usarlo, aunque con un blazer tan llamativo no sé si algo así exista. Con esto, seguramente destaques por completo.

Con vestido

Desde los vestidos más sencillos hasta los más extravagantes. Esta prenda nunca fallará y será quien te abrigue en las salidas nocturnas sin perder el estilo.

De vinipiel

La piel falsa o vinipiel seguirá en tendencia este mes y acá está la prueba. Un plus de la tendencia es que las mangas, mientras más largas, mucho mejor.

¿Deportivo o a la ofis?

No estamos seguras a dónde va, pero es un look que funciona bastante bien. A pesar de que el trabajo y el ejercicio son dos polos opuestos, en la moda no tienen por qué someterse a dicha regla.

¿Utilizarías las Hombreras XXL?