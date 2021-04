Vamos a descubrir qué trae el I-Ching para nuestro signo durante el mes de abril.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Interiorizar

Es tiempo de mirar hacia dentro. De enfrentarte a tus luces y tus sombras. Todos las tenemos. Al reconocerlas, podemos potenciar unas y modificar otras para ser mejores. Si lo haces, verás cómo comenzarás a lograr fácilmente tus metas. La invitación también es a que estreches lazos con esas personas con las que has perdido contacto. Muchos negocios pueden darse desde ahí. Será divertido.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Abundancia

Lo que sembraste el año pasado comenzarás a cosecharlo ahora. Por fin llegó la bonanza y aunque te des gustos, debes ahorrar para más adelante. Ya conoces las angustias que se viven si no se tiene un buen respaldo. Si ayudas a alguien que lo necesite, tus bendiciones se multiplicarán. Tu creatividad estará en su punto más alto, aprovecha para manifestarla en todas las áreas de tu vida.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Pequeñeces

Deja de enfocarte en el bosque y concéntrate en el árbol. Si le prestas atención a los detalles descubrirás aspectos inusitados de tu trabajo, e incluso de tu relación de pareja. No des nada por sentado y pregunta lo que no tengas claro. Un paso a la vez, con mesura y determinación. Tienes la fortuna de tu lado. Ábrete a recibir lo que el universo quiere darte y no le pongas ningún tipo de peros a la prosperidad.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Parar

Si pensabas iniciar un negocio o cambiar de trabajo, mejor espera un par de meses, pues podrías caer en errores que te cuesten caro. Este tiempo es de observar y analizar el camino a seguir, no de actuar. Escucha tu intuición y asesórate con los que saben. Una vez que llegues a una conclusión, no la modifiques. Si te mantienes firme en tus decisiones, todo saldrá según lo previsto.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Fortalecer

Son tiempos de fortaleza y templanza. Las emociones estarán a flor de piel y se suscitarán acontecimientos de toda índole (positivos y no tanto), que pondrán a prueba tu fe, paciencia, inteligencia y coraje. No caigas en excesos, porque las tentaciones estarán al alcance de tu mano, pero no te dejarán nada bueno si das rienda suelta a tus instintos y no le pones un poco de cabeza. Equilíbrate.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Festejar

Brillarás como hace mucho tiempo no lo haces. La felicidad te embargará día a día. Todos querrán estar contigo, pedirte consejos y compartir tu estrella. No te dejes llevar por la arrogancia y cuídate de los aduladores. Sé gentil. Sin embargo, recuerda que todo pasa; hoy estás arriba y posiblemente mañana estarás abajo. Disfruta de esta buena racha, te la mereces por tu paciencia y constancia.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Aguantar

No es momento de echar a correr, al contrario, la invitación es a que te detengas. Las decisiones que tomaste son las acertadas. No les des más vueltas, solo que no debes implementarlas en este momento. Aprovecha de irte de vacaciones o de descansar, porque más adelante, cuando comiences a ejecutarlas, no tendrás tiempo de nada. Todo tiene su ritmo. Lo sabes, pero pareces haberlo olvidado.

Escorpio

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Enredar

Sentirás que hay un caos en tu vida. No sabrás qué camino tomar. Cada vez que te enfrentes a una decisión, la respuesta no será fácil. Debes ocuparte de analizar y pensar bien los distintos escenarios antes de tomar una decisión, así se trate de tomar agua o jugo. Las cosas no son como aparentan ser. Tienes que ver más allá de lo obvio. Un buen amigo de tu infancia será clave para superar esta etapa.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Andar

Aunque tienes que avanzar en pro de tus objetivos, también debes hacerlo lentamente, buscando sacarle el máximo provecho a cada paso que des sin desgastarte en lo físico ni en lo emocional. Mantente positiva, porque lo que viene es bueno para ti y tu familia. El camino se presenta tranquilo y fácil. Los temores que sientas son infundados, porque no hay nada que oscurezca tu buena vibra.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Bendecir

En ocasiones te olvidas de todo lo bueno que la vida te da. Es momento de pensar en tus bendiciones y comenzar a agradecer. Incluso si tienes alguna relación que no te gusta o te está causando problemas, ve lo bueno que te aporta y da gracias. Verás como todo comienza a manifestarse positivamente para ti. Cada noche piensa en por lo menos tres cosas fantásticas que te hayan ocurrido en el día.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Alegrar

Aunque sientas que no hay motivos para eso, trata de sonreír a diario. Así no quieras, mírate en el espejo y dibuja una sonrisa en tu rostro. Esto te ayudará a dejar de lado el malhumor y la energía negativa que cargas encima desde hace unas cuantas semanas. Recuerda que solamente tú eres la responsable de tu bienestar. Deja de quejarte por tonterías, eso no te dejará nada bueno.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Discutir

Habrá tensión y ruido en el ambiente, especialmente en lo laboral. Está en ti si te dejas llevar por esa atmósfera, o pones de tu parte para traer paz a tu entorno. Debes mantenerte alerta para evitar malos entendidos, sobre todo con un hermano. Antes de responder respira y pregúntate qué prefieres: “¿Ser feliz o tener la razón?”. Si tomas el camino de la armonía, tendrás el éxito asegurado.