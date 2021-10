(Con lectura del I Ching)

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Expansión

Verás consolidados tus sueños. Llegó el momento de cimentar definitivamente tu carrera profesional. Sin embargo, no pases por encima de nadie, podrías pagarlo muy caro. Da la mano a quienes están debajo de ti. El estrés podría afectar severamente tu sistema digestivo, así que toma las cosas con calma. Come a tus horas y duerme bien. Lo último que necesitas en este momento es enfermarte.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Paz

Es conveniente que busques formas de controlar el estrés y tus altibajos emocionales. No te conviene seguir dando gritos a quienes no tienen culpa de lo que sale mal en tu trabajo. Calma y cordura es la recomendación este mes. A pesar de lo que sientes, este es un tiempo positivo si logras poner las emociones y la razón en equilibrio. El éxito está a la vuelta de la esquina, no te sabotees.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Confianza

A escala laboral llevarás a cabo actividades desde tu casa que te reportarán enormes ganancias. No esperabas que por ese camino que recién comienzas pudieras lograr tanto éxito económico. Tienes las condiciones para lograr lo que anhelas, solo que no te lo crees y eso atenta en la consecución de tus metas. Cree en ti y verás como los demás te perciben de una manera diferente.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Enfocarse

Será un mes de grandes recompensas siempre y cuando no pierdas el norte. Si piensas cambiar de trabajo o de oficio, es momento de analizar con detenimiento cuánto te conviene o no, hacerlo. No te dejes llevar por lo que opinen los demás. Escucha tu corazón y verás milagros en tu vida. No sigas descuidando la ida al odontólogo. Es necesario que te ocupes un poco más de tu salud en general.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Creatividad

Pensabas que nada fluía en tu vida y de pronto todos los caminos comienzan a abrirse. Presta atención a las señales y descubrirás oportunidades inimaginables. Aunque no se te antoje hacer ejercicios, no descuides esta parte tan importante de tu vida. Aunque sea, sal a dar paseos los fines de semana en parques cerca de tu casa. Detén el consumo descontrolado de dulces, así no solucionas nada.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Balance

Estarás inmersa en múltiples actividades que te encantan, pero le restarás tiempo a las cosas importantes relacionadas con tu trabajo. Busca un equilibrio entre el placer y las responsabilidades. Sentirás que es vital emitir una opinión sobre un delicado asunto familiar, hazlo sinceramente tratando de explicarte lo mejor que puedas. No des lugar a malos entendidos que te traigan problemas a futuro.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Celebración

Si estás pensando en cambiar tu look, es momento de hacerlo. Eso sí, ponte en manos de un buen estilista que entienda lo que tienes en mente. Conocerás nuevas personas que te ayudarán en tu crecimiento profesional. Presta atención a las señales que te envía el Universo. Recibirás un reconocimiento por la excelente labor cumplida durante este año. Celébralo en grande para que vengan más.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Indecisión

No sabrás qué decisión tomar en cuanto al dinero. Recuerda que siempre es recomendable ahorrar, aunque sea un poco. Pon los pies en la tierra y saca bien tus cuentas para no arrepentirte más adelante. Estarás muy sensible, por lo que todo lo que te digan lo tomarás por el lado negativo o lo exagerarás. Ten en cuenta esto para no culpar a los demás por tus cambios repentinos de humor.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Soltar

No quieras controlarlo todo ni dominar a la gente y al destino. Si de corazón te permites fluir, todo saldrá mejor de lo esperado. La vida tiene subidas y bajadas, déjate llevar por lo que se va presentando, adáptate y sé feliz con lo que tienes y con lo que te llega. Presta un poco más de atención a tu alimentación. Es momento de hacer un détox antes de que comiencen los excesos de fin de año.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Paciencia

Evita molestarte por cualquier cosa. Mientras más concilies y menos pelees, mejores resultados obtendrás. Tal vez ese comportamiento se deba a que estás súper cansada de la rutina. Busca vías de escape que te ayuden a comenzar a ver la vida de una manera diferente. La recomendación es que saques tiempo para meditar diariamente o para hacer alguna actividad con la que vibres realmente.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Mide

Dependiendo de tu interés podrían concretarse algunos proyectos interesantes. Tu entusiasmo y la energía que le pongas serán esenciales para que logren materializarse. Si sientes la necesidad de tomar algún riesgo, hazlo pero previendo las consecuencias. Evita discusiones y enfrentamiento de cualquier tipo. No vale la pena entrar en conflictos innecesarios. Ten cuidado de no agotarte.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Adelante

Mantén tu actitud abierta y positiva ante los cambios que te presenta la vida. Todo va a salir bien si pones en marcha todos los recursos físicos y emocionales que tienes a tu alcance. Se ven muy favorecidas las actividades que tienen que ver con la enseñanza y la asistencia social. Busca la armonía en tu entorno familiar para que el ámbito profesional también avance sin contratiempos. Ten fe.