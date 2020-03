Por Alejandro Andrade*

¿Qué necesito para armar un huerto urbano?

Espacio mínimo . A partir de un metro cuadrado, espacio en donde pueden entrar hasta 4 contenedores y con capacidad de cultivo de hasta 32 variedades de hortalizas, dependiendo de la variedad y tipo de hortaliza.

. A partir de un metro cuadrado, espacio en donde pueden entrar hasta 4 contenedores y con capacidad de cultivo de hasta 32 variedades de hortalizas, dependiendo de la variedad y tipo de hortaliza. Contenedores . Este sistema de siembra es compacto y se puede instalar en prácticamente cualquier espacio soleado, se puede cambiar de lugar fácilmente y tanto su instalación como su mantenimiento son muy sencillos. Son ideales para huertos urbanos familiares o comunitarios, azoteas verdes y huertos escolares o institucionales. Busca los que incluyan la rejilla, el tubo para riego y una cubierta de acolchado agrícola.

. Este sistema de siembra es compacto y se puede instalar en prácticamente cualquier espacio soleado, se puede cambiar de lugar fácilmente y tanto su instalación como su mantenimiento son muy sencillos. Son ideales para huertos urbanos familiares o comunitarios, azoteas verdes y huertos escolares o institucionales. Busca los que incluyan la rejilla, el tubo para riego y una cubierta de acolchado agrícola. Composta . Utiliza composta elaborada por nosotros con: residuos de frutas, vegetales, pedazos de madera, ramas, tierra, hojas muertas, ceniza y más. Otras opciones son el humus de lombriz, la composta de conejo y otros fertilizantes orgánicos.

. Utiliza composta elaborada por nosotros con: residuos de frutas, vegetales, pedazos de madera, ramas, tierra, hojas muertas, ceniza y más. Otras opciones son el humus de lombriz, la composta de conejo y otros fertilizantes orgánicos. Tierra . Para el buen funcionamiento del contenedor se requiere un sustrato especial para hortalizas a partir de composta o tierra negra, perlita, fibra de coco y fertilizante orgánico. Para un contenedor se requiere aproximadamente 25kg.

. Para el buen funcionamiento del contenedor se requiere un sustrato especial para hortalizas a partir de composta o tierra negra, perlita, fibra de coco y fertilizante orgánico. Para un contenedor se requiere aproximadamente 25kg. Semillas. Lo recomendable para un huerto urbano es sembrar semillas de diferentes hortalizas y germinados.

Lo recomendable para un huerto urbano es sembrar semillas de diferentes hortalizas y germinados. Kit básico de herramientas . Hazte de una mini pala, un mini rastrillo, guantes y un par de aspersores.

¿Cómo preparo mi espacio?

Sugerimos comenzar con un metro cuadrado (cuatro contenedores) cultivando hortalizas de hoja y aromáticas y, en una segunda etapa, puedes iniciar con hortalizas de fruto que requieren más cuidado. Verifica que a espacio le de al menos cuatro horas de sol para hortalizas de hoja (lechuga, espinaca, kale, acelga, arúgula, etc.) o aromáticas (cilantro, perejil, albahaca, romero, orégano, etc.) y más de seis horas para hortalizas de fruto (chile, jitomate, berenjena, pepino, calabaza, etc.).

¿Cada cuánto debo regar mis contenedores?

Los contenedores tienen la gran ventaja de almacenar agua en la parte de abajo, por lo que en épocas de poco sol solo se requiere llenar una vez a la semana, en épocas de mucho sol dos veces a la semana y en épocas de lluvia los contenedores captan el agua de lluvia y a veces no se requieren llenar.

¿Qué cuidados son los mínimos para lograr una cosecha?

Los requerimientos mínimos para tener éxito en nuestro huerto son: regar, quitar las hojas amarillas, fertilizar, ya sea de manera foliar o sólida (directa al sustrato), en caso de tener hortalizas de fruto debemos incorporar su tutor (varita a su lado para mantener la vertical) y manejar un control de plagas y enfermedades.

¿Cuánto tiempo debo esperar para ver los primeros resultados?

Para hortalizas de hoja entre mes y mes y medio, en las hortalizas de fruto debemos esperar entre dos a tres meses, ya para hortalizas de tubérculo (zanahoria, cebolla, betabel, etc.) requerimos esperar cuatro meses y por último las aromáticas debemos esperar de uno a dos meses. Complementa tu experiencia con otros artículos, como fertilizantes (sólidos y líquidos), fungicidas e insecticidas orgánicos; semilleros y macetas biodegradables, fibra de coco, perlita y frascos para cultivo de germinados.

Y si quieres ampliar tus conocimientos en huerto urbanos, puedes recurrir a libros especializados de huertos, lombricomposta y control de plagas y enfermedades con métodos orgánicos, y asistir a cursos especializados. En El Rincón Verde contamos con todo lo necesario para que comiences tu propio huerto urbano.

*Director General El Rincón Verde

www.elrincon-verde.com

