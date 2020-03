¿Eres fan de las plantas y quieres llevarlas a tu casa? ¡Te prometemos que es muy fácil, sólo tienes que querer y seguir algunos consejillos para convertirte en la señora de las plantas!

Además de servir como decoración, purifican el ambiente y… ¡nos llenamos de vida! Por algo las abuelas siempre les platican.

La elección de las plantas

Antes de alocarte y quererlas todas, piensa en dónde las vas a tener. Es que hay plantas para interiores y para exteriores. O para la llamada «resolana», que es que le dé el sol pero no directamente (como a través de una ventana, de rebote).

Si es tu primera vez y para que no te desanimes, te aconsejo que busques plantas que sean «anti primeriza», es decir, de las que no requieren de tanto cuidado o tratamiento especial.

Aquí te dejo TRES muy confiables:

Teléfono

Es hermosa, lucidora y súper aguantadora. Lo mejor: puede darse en tierra o en agua. Así no hay pretexto para que se te olvide regarla.

Puede hacerse una gran enredadera si la dejas, y quizá tengas que trasplantarla cuando crezca mucho. O cortarle hojitas. Es muy linda y aguanta a cualquier #SeñoraDeLasPlantas principiante.

Cinta o Malamadre

Crecen mucho y prefieren la sombra (estupendas para interiores). Se riegan de una a dos veces por semana -depende del clima- y se les llaman «Malas madres» porque tienen hijos y los «echan fuera luego luego», jejeje. Los hijos crecen hacia abajo. Si están en interiores a la sombra, es probable que crezcan pocos hijos, si los pones en un lugar donde tengan mucha resolana y aire, ¡prepárate para la reproducción!

Palo de Brasil (o Palo de Agua)

Puede ser pequeñita o enorme, depende del espacio que tengas en casa para ella.

¿Cada cuándo regar? Eso es mejor irlo midiendo. Yo me pongo un día a la semana (para que no se me olvide) que es el domingo. Pero siempre echo un ojo a la tierra: si está seca es momento de regar, si está todavía muy húmeda, espero al domingo… y si el domingo sigue húmeda, ¡ni lo intento! Las plantas se secan pero también… se ahogan.

Ahora sí, ya las elegiste, ya sabes cuándo regarlas y… ¿qué pasa cuando crecen mucho? ¡Es hora de trasplantar! En este video te decimos cómo hacerlo.

¡Ya estás lista para ser la señora de las plantas! Que no te intimide, ¡vas a ver cómo harán más feliz y cálido tu hogar!

