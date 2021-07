Plantas en casa: las mejores opciones para decorar

Las plantas son una excelente opción para decorar en el hogar. Además de otorgar color y luminosidad, las plantas, ayudarán a renovar la energía de tus espacios. Lo importante es que compres opciones que sean de fácil mantenimiento y preferiblemente para interiores.

Las plantas en la decoración de interiores, combina con todos los estilos. Así que este es un gran punto a su favor, ya que no tienes que adaptarte a ella. Si aún no las tienes en tu depa o casa ten en cuenta estas recomendaciones.

¿Por qué decorar con plantas?

Aunque no lo creas, decorar con plantas tiene beneficios que impactan en tu salud física y emocional. Las plantas son una excelente fuente de oxígeno. Con ellas en casa se purifican y revitalizan los espacios, ya que por su proceso natural de fotosíntesis se mantiene el flujo de oxígeno y se purifica el aíre de agentes contaminantes externos. Además, ayuda a la reducción de humedad en los espacios.

A nivel emocional, las plantas ayudan a equilibrar las energías lo que genera sensación de tranquilidad, alivian la tensión y ayuda a reducir los niveles de estrés, lo que ayuda a disfrutar del hogar y vivir en armonía.

¿Qué plantas son ideales?

Todas las plantas son hermosas lo indispensable es que cuenten con la iluminación y la humedad que cada una necesita. Además, ten en cuenta que las plantas son seres vivos, que respiran a través de sus hojas, y el estar manipulándolas o moviéndolas de lugar las debilita. Las más recomendadas para tener en el hogar son:

Espada de San Jorge: esta planta tiene como ventaja que no debe ser regada todos los días. Se debe regar cada dos días. Es de interiores o exteriores. En interiores puede durar mucho tiempo en espacios cerrados.

Bambú: esta planta es de fácil adquisición ya que se consigue en todos lados y es de bajo costo. Es ideal para espacios como habitaciones, baños, salas y comedores. No necesita tener luz natural directa y el agua se puede cambiar una vez cada semana.

Bromelias: Es una excelente opción ya que su olor y color ayuda a mantener los espacios decorados. Su tierra debe tener húmeda y se deben regar una vez por semana. Es ideal para las habitaciones, cocina y baños.

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Martin Luther King.

Cactus: Además de sus simpáticas formas, el cactus es ideal para espacios cerrados ya que ellos al ser originarios del desierto, pueden soportar altas temperaturas y sequía. Se recomienda regarlos entre cada 10 a 12 días. De igual forma debes estar muy al pendiente de su tallo, si este se coloca amarillento, es porque le falta humedad.

Hiedra: Es una planta versátil. Es ideal para interiores y como planta trepadora. Te ayudará a dar un look diferente a tu hogar. No necesita luz directa pero si debe llegarle para que sus hojas no pierdan el color. Además es importante que reciba suficiente aire. Por ello es recomendado colocarla en espacios como la cocina.

Cuéntanos, ¿Qué plantas tienes en tu hogar?