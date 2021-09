Teniendo tanto colorido en nuestros manteles bordados, utensilios, platos vistosos y hasta postres y dulcería propios, ¡cómo no decorar tu mesa de dulces con la temática de fiesta mexicana! Te damos ideas padrísimas que encontramos en Pinterest para un estilo muy mexicano en tu mesa de Fiestas Patrias.

Mesas de dulces mexicanas

Coloridas y picosas

Nuestras mesas de dulces son un híbrido con las ofrendas de Día de Muertos, solo que más dulces y azucaradas que de costumbre. Esta mesa mexicana, que además tiene como tema principal a Frida Kahlo (un gran acierto), combina lo mejor del mundo picosito (esos tan ricos de chile y tamarindo, ultra característicos de nuestro paladar bien curtido) con el dulce y hasta nuestros panes tradicionales como las conchitas de fresa… mmm.

Checa cómo han distribuido en platos de barro, contenedores de vidrio y charolas de metal y herrajes dorados… ¡nos encantó la combinación ecléctica pero armónica!

Los cáctus y elementos

Los cáctus son un elemento que por nuestra frontera norte tan desértica nos ha puesto un ícono en el mundo. Ahora los encuentras en el mercado con todo tipo de materiales para su fabricación: hule espuma, foami, madera y hasta plástico con lucecitas como los de la imagen. Este accesorio le da un muy buen toque.

Aprovecha las frutas

Si hay una mesa fresca es esta que te acabamos de presentar, el manejo de lo que se hizo con las frutas, abundantes en nuestro país es impresionante. Desde nuestras típicas aguas frescas que taparon con sombreritos cliché, las brochetas de frutas y verduras espolvoreadas con piquín y chamoy y los “vasitos” de pepino con cacahuates japoneses bañados en dichas salsitas… ufff aplausos dobles por rica, vistosa y … ¿saludable? Lo que sí es que resulta más económico que llenar de puros dulces.

Mirada hacia a los pequeños detalles…

Y ya que tuvimos opciones de panoramas amplios. Vámonos a los pequeños detalles… ya sabes quién está ahí y su importancia. Para las virtuosas con las manualidades de papel y cartón, hacer mini piñatas no será problema alguno. También puedes regalar bolsitas personalizadas a cada invitado (aprovechando que lo de hoy son mini reuniones) metiendo dulces en bolsitos tipo mercado y agregar elementos tradicionales y muy queridos como el juego de La Lotería… y ¿porqué no? que comience la fiesta jugando unas partidas.

Flores y más flores de colores

No sé si otro lugar en el mundo es tan florido en su decoración como lo es nuestro país, no hay una sola fiesta que conmemore esta Patria que no lleve flores en su decoración. Así que aquí te va un mini tutorial para que tengas por lo menos una opción sencilla que luce súper linda y sí, como nos encanta: ¡colorida de más!

Si te fijas bien en las imágenes, estas flores se obtienen con tan solo recortar tiritas hawaianas (cadenas con flecos) en papel maché, china o equivalentes; e ir pegando con silicón o pegamento para papel de manera circular estas tiras sobre platos de cartón o alguna base redonda.

Intercala los colores que quieras hasta que llegues al centro. ¡Súper sencillo!

De manteles largos y bordados

Les decía al principio que nuestros manteles típicos son hermosos, estados como Oaxaca y Chiapas entre otros, se lucen realmente ante el los maravillados ojos del mundo con sus bordados tan hermosos. Está el mantel típico estilo sarape que por sus franjas coloridas viste atractivas mesas y están estas otras opciones por si quieres darle un toque más sofisticado.

Un detallito más… mejor conocido como: el pilón

Mira esta forma de elotito para envolver las palomitas, tan sencillo como meter palomitas en bolsita estilo cucurucho y formar la hoja del elote con papel de china verde y su moñito de listón de mecate… ¡qué si no somos creativos!

¡VIVA MÉXICO… VIVA! ;P

Tú decide qué elementos e ideas te funcionan, déjanos saber en los comentarios. En este país lindo, por opciones decorativas, sabrosas, vistosas y coloridas, ¡no paramos nunca!

Te dejo una nota sobre GASTRONOMÍA MEXICANA desde el punto de vista de una nutri-sociólogahttps://kena.com/la-cocina-mexicana-entre-placer-salud-y-patrimonio-cultural/