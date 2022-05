Tan famosa al rededor del mundo, que hasta cuenta con su propia canción en espanglish: «If you like Piña Colada, show me the way«. Pues aquí te enseñamos el paso a paso de la receta tradicional brindada por Walmart Express y un pequeño truco mío para los intolerantes a las leches pesadas.

La Piña Colada es sencilla de preparar, rica y nunca pasa de moda, el sabor del coco y la piña le dan un

toque muy especial y tropical… para estos días de calorcito, estés en la playa o viajes solo en tu mente a ella. Te doy una versión para mayores de 30, porque la panza inflada no está padre después de disfrutarla.

*Si eres intolerante a la lactosa, o tienes gastritis, o ve tu a saber qué, pero te inflamas después de tomarla y tienes una sensación de pesadez… el único ingrediente que debes quitarle es, obviamente, la leche evaporada. Sustitúyela por otra cosa rica y que toleres como la leche de coco o almendras o deslactosada light.

If you like: Piña Colada

Piña Colada de cookingwithcurls.com

Ingredientes:

2 ½ onzas de ron blanco (opcional)

½ tazas de crema de coco

2 cucharadas de leche evaporada* (o lo mencionado arriba)

2 tazas de jugo de piña natural o de lata

1 taza de hielo

1 cereza en conserva

1 rebanada de piña, cortada en triángulo



Preparación:

Agrega todos los ingredientes a la licuadora y mezcla por 3 minutos para que espume. Sirve en un vaso alto y acomoda los adornos de la piña y la cereza ayudándote con un palillo… ¿que se vea aun más tropical? Consigue una coqueta sombrillita colorida.

¿Ves qué fácil y digerible? ¡Salud! Cuéntanos en los comentarios qué otra receta quisieras saber en estos Drinks de viernes.

Otro Drink de viernes que también se antoja tropical y refresca en estos días calurosos: Tequila Sunrise.