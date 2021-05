Imagina tu casa en una bodega, con mucho concreto, texturas orgánicas pero recicladas; mucho metal, maderas y tonos tierra… ¿ya dije metal? Bueno, pues el decoración industrial está súper en tendencia y no va a ningún lado.

Una mezcla entre lo tradicional, lo muy tipo fábrica y la modernidad es perfecto para gente práctica, moderna y que quieran dejar atrás lo «demasiado lleno».

Elementos del Industrial styling

Paredes expuestas.

Altos techos.

Madera.

Elementos metálicos.

Colores neutrales.

Cuero gastado.

Tuberías o estructuras metálicas expuestas.

Focos estilo Edison.

No quiere decir que en tooodos los casos existirán todos los elementos, solo hay que tomar algunos (no solo uno, porque ni se notará), para crear ambientes. Vamos a ver con ejemplos.

Si nos fijamos, la pared está expuesta: tanto el «cemento» como el ladrillo. Los pisos son brillantes y lisos y van en armonía completa con la decoración industrial.

La calidez de los focos Edison, también tipo industrial, rompe con lo frío del ambiente.

Acá es interesante ver que la madera del piso sí se ve más «rústica» que la tradicionalmente pulida de los pisos «falsos». El metal del escritorio, sillas y bancos complementan perfecto y, por supuesto, la pared expuesta.

Volvemos a ver el toque cálido en las lámparas.

Esta opción de sala es mucho más «cozy» que las opciones anteriores. El tapete peludo nos invita a acostarnos ahí o, al menos, a tomarnos fotos en él para el Instagram.

Vemos todos los elementos y me gusta que las lámparas son muy setenteras, con lo que se rompe el estilo (al igual que con el tapete), lo que lo hace mucho más único y personal.

Si solo quieres dar la sensación sin seguir del todo las reglas (y que el ambiente sea más cálido) puedes ver este ejemplo. Tanto los pisos como las paredes están «bien terminadas», es decir: no es pared ni paredes expuestas, solo lo pretenden.

Con los tapetes y los sillones se agregan texturas y tonos que «avivan» el lugar, pero sigue siendo una versión interesante de esta tendencia.

El Industrial styling no es solo para cocinas, comedores o salones, no. En esta recámara hay muchos elementos que nos transportan a Italia: esa pared «gastada» es divina pero no solo eso, aquí lo que está expuesto y con terminado antiguo es el mueble que acompaña la cama. La cama moderna armoniza perfectamente porque es color madera y los elementos de la lámpara, las velas y las plantas ayudan a brindar calidez al espacio donde dormimos.

Este cuarto, pequeñito, tiene elementos más personalizados para integrar lo industrial a su personalidad. Los tonos neutros se conservan (el gris), la madera expuesta y las piezas metálicas nos hacen creer que van a respetar las indicaciones del estilo, pero ¡no! Con la pared expuesta en grises, la negra con las fotografías y el tapetito peludo le añaden su personalidad a un estilo que podría tener fama de ser frío… pero ya vimos que no lo es.

