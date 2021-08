Durante esos nueve meses es mucho lo que cambia tu cuerpo, pero ¿qué hacer cuando las prendas que te encantaban poco a poco te dejan de quedar?

Porque si bien, hay trucos para que tu ropa normal te quede por más tiempo, como ponerle una liga a tus pantalones entre el botón y el ojal o bandas extensoras, no te servirán para todos los meses.

La empresaria e influencer mexicana, Yuya, anunció su embarazo a través de las redes sociales en junio, y aunque su pancita creció muchísimo dijo que no compraría ropa especial de maternidad por la simple razón de que no la usará una vez dé a luz a su bebé Mar.

“No he comprado ropa de maternidad, me da mucha gracia. Siento que no va tanto conmigo y además de que comprar ropa por una breve temporada siento que no”, explicó.