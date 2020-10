Por Lula Tena, blogger invitada.

Muchas veces durante mi embarazo me pregunté ¿por qué parece que la moda está peleada con la maternidad? Por alguna razón se cree que al estar embarazadas automáticamente cambiamos de chip y tenemos que vernos ultra tiernas y con ropa que no es favorecedora para todo tipo de cuerpo. No me mal entiendan, sé que habrán muchas mujeres que amen este estilo y está perfecto, pero así como en la moda diaria hay miles de opciones, también debería de existir un abanico más extenso de ropa de maternidad moderna. En pocas palabras: la comodidad no debería estar peleada con el estilo.

En la búsqueda de ropa adecuada a mi estilo y necesidades descubrí que la oferta de prendas de maternidad es muy limitada al menos en México y los precios son elevados especialmente si consideramos que las prendas se van a usar solo por unos meses.

Quien ya me ha seguido por algún tiempo sabe que siempre trato de rehusar, reciclar o de darle un nuevo propósito a las cosas.

Durante mi embarazo el 90% de las prendas de maternidad que usé fueron de una de mis mejores amigas que ya había pasado por esa etapa. La mayoría la compró en Estados Unidos donde encontró más variedad y un mejor precio. Como tal no puedo decir que fue un «closet swap» porque yo no le di nada a cambio, pero ésta acción es muy común en otros países. Recuerdo el primer closet swap al que me invitaron. Justo comenzaba la primavera mientras vivía en Shanghai y no se imaginan la cantidad de cosas hermosas en excelente estado que podías encontrar -suéteres, abrigos, accesorios, etc.-.

Fuera de las prendas de mi amiga me di a la tarea de encontrar opciones de ropa que NO eran de maternidad. Opciones cómodas y que pudiera seguir usando después del embarazo. Por eso hice este video donde les comparto algunos tips de en que cosas fijarse cuando compren ropa «normal»:

Como bonus les paso otros tips para ropa de maternidad moderna:

1.- Vestidos tipo camisa o kimonos. Llévenlos abiertos sobre otro vestido de tela stretch. Les ayuda como una capa extra en climas más fríos y son buenos aliados para alargar la figura.

2.-Escojan lineas verticales, tonos lisos y de preferencia pocos estampados para evitar sumar volumen extra.

3.-El negro o looks en una paleta monocromática son ideales para estilizar la figura.

Si quieren más consejos de estilo, tendencias de moda y tips de belleza pueden encontrarlos en mi página lulavibes.com

Espero les haya gustado esta información y les sirvan mucho estos tips.