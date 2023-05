El jamón o cualquier embutido de este tipo en algún punto se puede volver baboso. Esto ocurre cuando lleva mucho tiempo y si no sabes el porqué del jamón baboso pero ya te ha pasado, ¡acá te lo contamos!

¿Por qué es baboso?

El jamón se vuelve baboso con el paso del tiempo y esto significa la proliferación de bacterias. Las que suelen habitar en este lugar son unas del tipo ácido lácticas que crecen por el alto contenido de proteínas en ella. En pequeñas cantidades no suelen ser dañinas y constituyen una pequeña barrera de otras bacterias malas, pero esto no siempre es así.

Otras bacterias

La verdes que no hay manera de saber (al menos no una casera) si tu jamón o embutido cuenta sólo con bacterias ácido lácticas e ingerirlo de igual forma podría causar problemas en el estómago como infecciones gastrointestinales. No es algo de siempre ocurrir pero si es verdad que como mínimo podrías sentirte muy mal.

¿Qué hacer?

Si deseas sí o sí salvar el jamón baboso o embutido puedes lavarlo y si su olor no es fétido ni desagradable significa que aún se encuentra dentro del rango aparentemente seguro.

Prevenciones

Para que esto no te ocurra puedes tomar algunas medidas. La primera sería comprar la cantidad que vas a utilizar en aproximada mente una semana o máximo semana y media. La segunda medida es que si compras de más, puedes utilizar más de la cuenta o regalar a un conocido para evitar la pérdida del alimento.

¿Conocías todo esto sobre el jamón baboso?