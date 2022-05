Te compartimos un fragmento del estudio titulado «¿quién realmente va ganando el juicio Depp vs Heard?», un informe detallado que presenta datos duros y cifras relevantes acerca de la conversación digital que se ha generado a partir del polémico caso entre Johnny Depp y Amber Heard.



El crecimiento ha sido exponencial en la conversación promedio diaria de una y otra figura en 2022 a pesar de la larga historia de la disputa. Esto tiene que ver con que a partir del 11 de abril de 2022 se inició el proceso de demanda por difamación entre las partes y tanto las redes como los medios han incrementado la “cuota de pantalla” del caso.

Fragmento del Estudio:

¿QUIÉN REALMENTE VA GANANDO EL JUICIO JOHNNY DEPP VS AMBER HEARD?

El caso Depp-Heard es uno de los tantos que hay en el mundo en violencia de género. Quizás lo más interesante es el marco narrativo que va adquiriendo; una mujer se declara víctima de violencia de género y con el correr del tiempo un hombre se declara “víctima” de falsas acusaciones.

Antecedentes del conflicto

A mediados de 2016 Amber Heard declara que sufrió violencia de género en su convivencia con Johnny Depp. Para esa misma fecha se inicia el proceso de divorcio que termina hacia 2017. En definitiva la pareja estuvo casada un año aproximadamente entre 2015-2016. En el acuerdo de divorcio habría una cláusula que previene sobre posibles agresiones mediáticas de las partes dada la exposición de ambas.

Hacia fines de 2018 Heard escribió una nota editorial publicada en The Washington Post, “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change”, donde hablaba de la violencia de género. En la nota hace referencia a su pasado, a diferentes momentos y circunstancias que la llevaron a padecer este tipo de maltrato. En ningún momento nombra a Depp. La nota buscaba darle visibilidad a la cuestión, y ponerla en agenda aprovechando el contexto de elecciones presidenciales.

En 2019 Depp demandó a Heard por difamación a raíz de la nota del Washington Post. En la demanda se le acusa de no ser víctima de violencia de género y que su accionar forma parte de una campaña para que su figura gane publicidad positiva. Esta es la demanda que se definirá en los próximos días.

En el ring digital: Depp vs Heard

Es interesante destacar cómo fue ganando popularidad Amber Heard. Sin embargo, Johnny Depp siempre contó con mayor visibilidad.

En 2017, Johnny contaba con un volumen de conversación casi cuatro veces mayor al de Heard. Con el tiempo, la historia fue cambiando hasta llegar al 2022 donde la relación es casi 1 a 1, por cada mención de Depp hay una de Heard. En definitiva el promedio de menciones en 2022 de Heard se multiplicó por 300 en relación a 2017 mientras que en el caso de Depp se multiplicó por 80.

Otra figura que ganó visibilidad

Pero en toda esta exposición digital, hay otra persona que se ha llevado el protagonismo inesperado y esa ha sido Camille Vásquez, la abogada de Depp.

Vásquez, de origen latino, ha captado la atención millones de personas que siguen el juicio, por su enérgica defensa y por ser implacable con Amber Heard. Su popularidad ha sido tal, que hasta hizo viral un TiKtok donde se le ve interrumpiendo repetidamente al abogado de Heard para «objetarlo». El video ha acumulado más de 27 millones de visitas.

Sin embrago, esto no solo ha causado que la abogada se gane a los seguidres de Depp, sino también detractores que la acusan de desacreditar acusaciones de abuso y acoso sexual.

