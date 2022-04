Billie Eilish pasó a la historia como la artista más joven que encabezó el Coachella, festival de música tan adorado y esperado. Ocurrieron muchas cosas y hubo muchos sentimientos encontrados en su aparición. La cantante se siente muy agradecida y a su vez pide disculpa a sus fans, entérate por qué.

¿Cómo se sintió al respecto?

La cantante se disculpó con sus fans por ser la artista más joven en pisar Coachella y encabezarla. Un título así puede asustar a cualquiera y aunque parezca imperturbable, sigue siendo un ser humano que duda de sus increíbles capacidades cuando no debería tener nada que temer. También comunicó 3 reglas para la noche, en la que animaba a no juzgar a los demás, a no ser un imbécil y a divertirse. Finalmente se despidió diciendo “lamento no ser Beyonce”, haciendo alusión al mega espectáculo de la misma un par de años atrás.

Su increíble atuendo

La maestra del comfy es sin dudas Billie y su look del Coachella le hizo honor a su estilazo. Camisa ancha y shorts al estilo tomboy fue la forma como se presentó la artista, esto le acompañó con un peinado de dos coletas medio altas en su melena negra. El conjunto tenía estampados de grafiti y de complemento lució unas rodilleras, guantes, medias y zapatos Nike. Para el toque diva, lució anillos y collares en plata que lucieron muy bien con todo lo demás.

Las sorpresas de su actuación

Billie Eilish es la primera artista femenina en ganar todas categorías generales al mismo tiempo y a pesar de ser joven dice mucho de su increíble talento. Demostró mucho y dio de qué hablar en su presentación de 90 minutos, en la cual estuvo acompañada por diversas estrellas. Entre los acompañantes de Eilish, el más renombrado es quizá el líder de Gorillaz, Damon Albarn, con quién cantó la famosa canción “Feel Good Inc” de la inmortal banda.

Billie Eilish, la artista que encabezó el Coachella del 2022 y aún no termina de creerlo.