Una de las referentes musicales más grandes de la generación Z habla sobre su padecimiento diagnosticado a los 11 años. Billie Eilish y el síndrome de Tourette ha sido uno de los temas tocados en la entrevista con David Letterman para la serie de Netflix «My Next Guest Needs No Introduction».

¿Un chiste o una ofensa?

Billie ha comentado que la gente casi nunca nota que sus tics son parte de un padecimiento, generalmente piensan que es una acción voluntaria por lo que tienden a reírse, cosa que a ella no le hace gracia. Todo lo contrario, la cantante se siente ofendida, ya que dice que vivir con esto es sumamente agotador.

¿Cuántos más lo padecen?

Es una enfermedad increíblemente normal por lo que muchos artistas lo padecen. No mencionó a ninguno, ya que ellos no desean que se conozca pero Billie nos ha demostrado que no teme hablar de sus problemas. Ya ha explicado sobre cómo vive con su ansiedad e incluso tiene su propio documental donde toca todos estos temas. Desde sus luchas internas hasta las externas, las creadas por el lado oscuro de la industria musical. La artista se sale del marco perfecto de cantante pop ideal y eso es lo que nos encanta.

Es más real, más humana y podemos conectar muy fácilmente con sus emociones a través de todo su arte. También comentó que al principio no pensaba hablar del tema, ya que no quería que la gente, al pensar en ella, pensara en este síndrome pero ciertamente eso casi no ha ocurrido. Billie Eilish y el síndrome de Tourette es un tema que rara vez se menciona, es más como Billie Eilish y todos sus logros, algo de lo que puede estar muy orgullosa.