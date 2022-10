La mujer no viene con un manual de truquillos, sino que aprendemos con el tiempo. Todas sabemos una que otra cosita sobre moda para siempre lucir bien y acá recopilaremos algunos de ellos. Si no los conocías, espero que alguno te ayude con esas problemáticas del día a día por las que todas pasamos. He aquí estos tips para mujeres que debes conocer.

Patilla de los lentes floja

Es que hasta a mí me ha pasado. Es un gran problema porque luego se caen, se golpean y se rayan. Por suerte hace poco encontré la solución perfecta: ¡Esmalte transparente para uñas! Puede ser del normal o si tienes la oportunidad, arréglalo con top coat, el esmalte transparente pero de las semipermanentes. Debes saber que este arreglo sobre la bisagra es de hecho temporal, pero bastará hasta que puedas conseguir un par nuevo o ir a la óptica a ver si pueden arreglarla.

Manchas en las botas de cuero

Todo lo que necesitas es un poco de vinagre. Agrega un poco en el zapato y talla con un cepillo de dientes viejo hasta que lo hayas retirado.

Mancha de aceite

La mancha de aceite es de lo peor. Un minuto de silencio por todas esas prendas dañadas que no supiste en el pasado como revivir. Pero no te preocupes, que hoy tienes la solución y no podría ser más simple. Agrega un poco de polvo para bebés en la prenda y deja actuar de un día para el otro. También puedes hacer lo mismo con gis blanco.

Zapatos nuevos que aprietan

Ok, este truco es tan viejo que de seguro todas lo hemos visto por ahí. Aun así, es bueno recordar los viejos hacks. Agrega unos calcetines dentro, si están enrollados mejor. A continuación, añade calor por un rato con una secadora y estará listo.

Spray para calcetas

Así es, con un poco de spray para el cabello podrás alargar un poco la vida útil de tus calcetines. Rocía antes de utilizarlo y no tendrás que preocuparte ese día por un agujero espontáneo en ellos.

¿Qué tal estos clásicos tips para mujeres? Guárdalo para tenerlo a la mano.