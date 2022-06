Cuando vamos de vacaciones a veces nos olvidamos que hay que cuidar la salud para evitar contingencias en el viaje. Son esos detalles que aunque parezcan obvios son esenciales para poder difrutar a plenitud y prevenir los indeseados contratiempos.

Te dejamos algunas recomedaciones para unas vacaciones sin estos males:

1- Vacúnate con tiempo

Si te diriges a otro país, ten en cuenta que algunos (casi todos) exigen que las vacunas sean aplicadas con antelación, sobre todo las de COVID -19.

Vacaciones seguras. Foto: Mufid Majnun en Unsplash

2 – Cuida tu alimentación

¡Qué rico estar de vacaciones y salir a comer a explorar la gastornomía! Si este es tu plan, asegúrate de comer en un restaurante de evidente salubridad para evitar intoxicaciones por alimentos en mal estado. Si vas a comer en locales callejeros, lo recomendable es no ingerir vegetales crudos, salsas no refrigeradas y cernes a medio cocer.

Foto: Alex Harney en Unsplash

3- Procura tomar agua

En lugares cálidos o de extremos climas, mantenganse hidratada y limita el consumo de hielo, pues no sabes de qué agua proviene, la cual puede ser sin filtar.

¡Hidrátate! Foto: Bindle Bottle en Unsplash

4- Maneja con precaución

Antes de manajer en carretera, asegúrate de haber dormido corretamente la noche anterior, no ingiera alcohol y use siempre el cinturón de seguridad. En caso de que sea trayectos largos, haga pausas para estirarse y descansar un rato, ya que al pasar mucho tiempo inmóvil, puede producir una contractura muscular.

Dencasa y estira las piernas. Foto: Jamie Street en Unsplash

5- Higiene en todo momento

En los viajes, las manos se contamiman con las bacterias depositadas en pasamanos, torniquetes, barras de seguridad, etc. Esta es una asignatura aprendida gracaia a la pandemia, sin embargo no esta demás recalcar que el lavado de manos con agua y jabón con frecuencia y antes de cada comida, es muy necesario y no debes bajar la guardia con las medidas de bioseguridad.

Cuida tu salud hasta en vacaciones. Foto: Anna Shvets en Pexels

6- Evita estrenar tacones

Si llevas tacones de “por si acaso”, practica en casa antes de tus vacaciones o llévate los que siempres usas, no es una buena idea estrenar zapatos altos en un viaje, ya que estos no se han amoldado a la forma del pie y pueden originar ampollas.

Mejor llévate tus tacones favoritos. Foto: Benjamin Wedemeyer en Unsplash

7- Lleva medicamentos

Portar medicamentos y un botiquín de primeros auxilios es importante, aún más si padeces una afección crónica. Compueba que llevas suficiente medicinas para la duración del viaje y no olvides tener un informe médico que avalen su consumo en caso de que te dezplaces al exterior del país.