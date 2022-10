La nueva vuelta de la famosa talla 00 nos pone a pensar un poco acerca de las modas. Existen las tendencias de uñas, para el cabello, de ropa y es completamente normal. A pesar de ello hay una tendencia nociva que se podría decir que está tras bambalinas, aunque convivamos con ella está escondida para el ojo superficial. La belleza es una tendencia y no precisamente de las buenas.

Lo “femenino” a través de los años

El término feminidad y belleza es distinto en cada cultura, pero en general existen algunos rasgos que hacen a una mujer atractiva. La cultura del consumismo crea objetos que nos ayudan a eliminar inseguridades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Si bien es cierto que muchas de ellas ya existían, las empresas no hicieron más que agravarlas.

Máquinas para modificar el aspecto natural de tu cabello, los llamados salones de belleza, donde se disfraza la verdadera naturaleza de una mujer y por supuesto las cirugías. En este mundo es más atractivo una mentira hermosa que una verdad imperfecta.

Los problemas que esto genera

Si constantemente nos están dando el mensaje de un canon de belleza que cambia con los años y la cultura nunca estaremos satisfechas con nuestro cuerpo. Y sí, la culpa la tienen quienes colocan esas modelos de revista, pero también quienes aceptan el ideal mostrado y rechazan todo lo demás.

Esas personas generan las inseguridades, plantan esas semillas de odio dentro de mujeres y niñas. Las incitan a sentirse mal con su cuerpo y cambiarlo hasta el punto en el que este quede irreconocible. Cuando por fin se vuelven lo que la sociedad desea, el canon se reinicia, la belleza cambia de significado y el proceso se repite otra vez.

Lo natural no es algo “raro”

No, ella no se vería mejor si tuviera más busto o más cadera o una cintura más pequeña porque es perfecta tal cual es. No necesita cambiar porque tú deseas verla diferente, porque necesitas que se amolde a dicho ideal casi inexistente. Basta ya de mirar alrededor y escrutar a las mujeres como si de objetos o robots fueran.

La belleza es una tendencia y como en todas las tendencias, no todas pueden estar en ella. Eso no está mal, es completamente normal y no debes avergonzarte por ello.