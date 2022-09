Selena Gómez mostró en su cuenta de instagram un avance de su documental, titulado «My mind and me«, donde abordará sus problemas de salud mental.

«Mi Mente y Yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar. Pero no cambiaría mi vida», escribió la artista en la descripción del post.

Cabe mencionar que cuando Selena se encontraba en lo más alto de popularidad, empezó a tener episodios de depresión, ansiedad y ataques de pánico, junto a otros síntomas del lupus, enfermedad que le diagnosticaron en el 2015.

Los momentos complicados en su vida no terminaron allí, ya que en el 2017, se sometió a una operación de trasplante de riñón por padecer de lupus. También fue internada en rehabilitación tres veces hasta que se determinó que tenía trastorno bipolar en el año 2020.

Selena encuentra la paz mental

«Mi mente y yo» mostrará su recorrido íntimo y personal durante seis años enfrentando estos problemas hasta alcanzar el estado de paz, el cual ella misma afirma estar viviendo en la actualidad.

Gómez ha hablado abiertamente sobre su depresión y ansiedad en muchas ocasiones, sin embargo, esta vez más que dar a conocer sus padecimientos, su proceso fue documentando y finalmente será revelado. Además veremos sus diferentes facetas artísticas como cantante, productora, actriz, compositora y empresaria.

Este documental esta dirigido por Alek Keshishian, quien también dirigió el exitoso documental «Madonna: Truth or Dare». Su estreno será el próximo 4 de noviembre en Apple TV+ pero antes mira el tráiler aquí:

Actualmente Selena Gómez se encuentra en un buen momento profesional. Este año recibió una nominación a los premios Emmy como productora por su serie de Amazon Prime Video «Only Murders in the Building», donde también actúa.