En KENA nos gusta aliarnos con campañas en pro del bienestar, principalmente femenino, que rompan tabúes y que vayan más allá de lo establecido… si de nuestra libertad, derechos y vida se trata. Hoy pongamos a la mesa la brecha orgásmica.

Es por eso que queremos que conozcas la nueva campaña de CHERISH, la marca mexicana-alemana enfocada en la sexualidad y tienda en línea de juguetes sexuales, que rompe tabúes mediante su campaña “Menos calladitas, +turbaditas”.

Un título muy «uyuyuyyy»… sí, quizá escandaloso para más de uno, pero necesario ponerlo a la mesa. Dejemos que nos cuenten de qué trata sus voceras.

“Menos Calladitas +turbaditas”

CHERISH y Carolina Roldán rompen el tabú sobre el orgasmo femenino con la campaña: “Menos calladitas,+turbaditas”

Esta campaña, busca alzar la voz sobre la brecha orgásmica que existe entre mujeres y hombres, mediante una cooperación con Carolina Roldán; una famosa educadora sexual, sex coach e influencer.

Con motivo de esta campaña; Carolina Roldán y CHERISH lanzan dos succionadores de clítoris de marca propia, convirtiéndolos en una excelente opción para quienes comienzan el camino de reconocer su placer mediante la estimulación externa a solas o en pareja.

Dos nuevos succionadores CHERISH

Es momento de que las mujeres comencemos a expresarnos y hablar claro: si eres mujer o persona con vulva y estás leyendo esto, ¿cuántas veces no has llegado al orgasmo por penetración y lo has fingido?, ya sea para complacer a tu pareja o por temor a ser señalada como “frígida”, ¡seguro que lo habrás hecho alguna vez!

¿Quién es Carolina Roldán?

Carolina Roldán, sex coach, educadora sexual, influencer (con más de 3 M de seguidores en TIK TOK y 1 M en Instagram) y aliada de CHERISH, en la campaña “Menos calladitas, +turbaditas”; asegura que es momento de alzar la voz ya que el fingir orgasmos es cosa del pasado y afirma:

”Desgraciadamente la cultura de la pornografía es el medio por el que se aprende y replican las prácticas sexuales, lo que ha hecho pensar que siempre cada relación sexual debe acabar en orgasmos por lo que la presión aumenta y esto genera que se presente el placer fingido”. Carolina Roldán

Carolina comparte en una entrevista con CHERISH que decidió unirse a esta campaña para alzar la voz sobre la brecha orgásmica, este concepto, se refiere al hecho de que las mujeres que mantienen relaciones sexuales con hombres tienen muchos menos orgasmos que ellos.

La sex coach aseguró que según un estudio realizado en Estados Unidos el 95% de los hombres heterosexuales llegan al orgasmo cada vez durante un encuentro sexual, en comparación con un 65% de las mujeres heterosexuales.

Carolina Roldán, vocera y educadora sexual

La brecha orgásmica y cuando fingimos en la cama

Hasta el momento no existen estudios sobre la brecha orgásmica en Latinoamérica; por lo que CHERISH se dió a la tarea de realizar una encuesta en redes sociales a su comunidad de mujeres y personas con vulva sobre el tema y encontraron los siguientes datos:

Sólo el 20% de las mujeres que respondieron llegan al orgasmo cada vez que tienen relaciones sexuales con hombres. Enfocándonos en el tema de la penetración; sólo el 9% siempre llega al orgasmo con penetración, el 64% a veces y el 26% nunca. En cuanto al tema de estimulación externa para llegar al orgasmo, su comunidad comparte que: El 76% prefiere la estimulación del clítoris y el 24 % sólo la penetración. Finalmente, el 75% de los encuestados arrojaron que han fingido un orgasmo. Este último porcentaje es preocupante, por lo que decidimos indagar más sobre las razones de fingir un orgasmo con sus parejas, y las más recurrentes según palabras de la comunidad son: “¡Finjo para no hacer sentir mal a mi pareja o para complacerla!”, “¡Finjo porque no me está gustando el encuentro sexual y quiero que termine!” y “¡Finjo por aburrimiento o cansancio y quiero que termine!”. ESTUDIO DE CHERISH

Por lo anterior, Carolina y CHERISH afirman: ”¡Hablemos de la estimulación del clítoris a solas o en pareja como una de las maneras en las que una mujer llega al orgasmo!” y nos ofrecen una alternativa a todas las mujeres que no logran llegar al orgasmo por medio de la penetración y por ello sacan al mercado dos succionadores de clítoris con diferentes niveles de intensidad, succión y vibración: CHERISH susi y CHERISH luci, que, en comparación con los productos que ya existen en el mercado, están a un precio muy accesible, eliminando la idea de que el placer debería ser un lujo.”

CHERISH mediante esta campaña de “Menos calladitas, +turbaditas”, en alianza con Carolina Roldán, busca ser vocero de la liberación sexual de las mujeres, hablando del placer en sus diferentes formas, rompiendo el tabú del orgasmo femenino y la masturbación; fomentando la estimulación externa como fuente de gozo y recordándonos que:

¡El placer es un derecho, no un lujo y debe ser accesible para todxs!

MENOS CALLADITAS Y +TURBADITAS: campaña contra la brecha orgásmica.

