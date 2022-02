Para muchos, enamorarse, casarse y reproducirse es un sueño. Algunos están un poco más indecisos con respecto a ello y está bien. Una familia conlleva una gran responsabilidad y no estamos preparados para ella en una parte de nuestras vidas. La verdad es que, no existe algo como la edad perfecta para formar una familia, pero sí una dirección que podría servir y te damos razones.

Creo que la idea es que cada hombre o mujer tiene que vivir su propia vida y luego decidir si la comparte con los demás. -Las ventajas de ser invisible

El tiempo

La primera pauta es el tiempo, específicamente el de experimentar la etapa de la juventud. Cada momento de la vida debe ser vivido como se debe y ese momento de enamorarse, sentir que el corazón se rompe, descubrir cosas nuevas y vivir la vida como sólo los adolescentes y adultos jóvenes pueden… Ese momento debe ser respetado, porque una vez comiences a formar una familia, no volverá. Claro, a menos que te separes y vuelvas a empezar en el mundo de las citas, ¡siempre es buen momento para el amor, pero… las cosas sí cambian!

Tus metas

Primero vas tú y luego los demás, sin importar que sea o no el amor de tu vida. Concéntrate en seguir tus metas, en cumplir tus sueños, en terminar esos retos. Lee todos los libros que quieras, pinta tantos cuadros como puedas para transmitir tus emociones, ve a esos lugares que deseas conocer… Alcanza todas y cada una de las cosas que te propones y así no tendrás algún arrepentimiento. Por ahí hay gente que dice: Sigue tus sueños y no los de tu novio. Y sí, es cierto, pero si lo tuyo es casarte y tener una familia joven (totalmente válido), ¡ese es TU sueño! Toma en cuenta lo que tú quieres y no lo que la sociedad -o tus familiares- te exijan.

Una vida estable

Finalmente, cuando sepas a qué te quieres dedicar, cuando tengas una carrera, cuando hayas formado una empresa… Cuando consigas cosas estables y duraderas en tu vida y hayas vivido lo suficiente para ti, decide si deseas compartir el resto de tu vida con alguien más y crear (o no) nuevas vidas con esta persona.

Cada persona es diferente, cada tiempo es diferente y puede que no tengas estas 3 al momento de formar una familia. Puede que te enamores y decidas que quieres compartir el momento de estas etapas con esa persona y eso también está bien. Y también recuerda: hay pros y contras de todo. Es decir, hay pros de ser madre en los 20s y pros de serlo a finales de los 30s, por ejemplo.

No hay nada escrito, pero lo ideal es que tengas una estabilidad emocional, física, económica al momento que se realice esto. Lo ideal… pero nada es perfecto.