Imagen tomada del canal de YouTube de Gloria: Puro Glow.

Se trata del título del libro escrito por Gloria Calzada, publicado por Editorial Diana, de Grupo Planeta. ¡La edad vale madres! nos lleva de la mano para concientizar que la edad es un número que jamás debe avergonzarnos y que tampoco tenemos que ocultar, al contrario; nos va llenando la vida de experiencias, que si somos lo suficientemente inteligentes emocionalmente, nos van a jugar a favor mientras más años pasen.

Gloria Calzada llegó radiante, guapísima y enfundada en su edad para compartir conmigo una deliciosa entrevista que se nos fue como agua.

Hablamos de la seriedad y el tiempo que le dedicó a su libro, de los testimonios que muchos de sus conocidos compartieron para ser parte del libro y de como al principio resistió un poco, el nombre propuesto por sus editores para su obra: ¡La edad vale madres!, pero que la verdad es muy atinado cuando tienes todo el contexto.

Y es que cuando escuchas de boca de la autora las razones que la llevaron a escribir el libro -como romper con los tan arraigados mitos que nos hacen creer que la edad es un obstáculo, una limitación, un pasivo…- terminas convencida de que es un texto imperdible, lleno de consejos no tan básicos y que a nadie le sobra leer para reconocer que la edad viene cargada con regalos increíbles, que van desde ganar seguridad personal, amor propio, identificar prioridades y que hasta nos libera de excusas y de culpas para ser nuestra mejor versión.

Literal a más años, mejor todo.

Llena de energía, alegría y muchísimas experiencias, me encantó escuchar sus puntos de vista sobre lo que podemos hacer conforme nuestra edad avanza para estar mejor respecto en salud y funcionamiento de nuestro cuerpo; temas importantísimos como la independencia financiera, el cómo y el porqué la queja y los pensamientos negativos no suman nada a nuestra vida, el detox que vamos haciendo de personas y hábitos que tampoco suman, el decidir en consciencia si queremos o no una vida en pareja, pero por voluntad propia y no por presión externa… Con todo esto poder de diseñar nuestro propio proyecto de vida que siempre es un trabajo en progreso que tenemos en nuestras manos.

¡La edad vale madres! es una propuesta para celebrar nuestros años con orgullo, para reconocer los regalos que nos brinda la edad, el poder que tenemos para manifestar lo que deseamos y para sortear los obstáculos reales e inventados que nos creamos como el auto sabotaje.

Nos reímos reconociendo que el cuidado del cuerpo jamás será demasiado, sobre todo cuando la rodilla o la graduación de los lentes nos recuerdan que el tiempo no pasa en vano; la importancia de llevar una nutrición adecuada y de integrar los buenos hábitos a nuestra vida (que sabemos, pero no practicamos): buenas horas de sueño, ejercicio, pensar bonito, crear, comer bien…

Y los temas que nos encantan como el maquillaje, la ropa lo que nos acomoda, cirugías y arreglitos sí o no, y por supuesto las prioridades no negociables como la familia, los amigos y los amores.

Gloria es una persona de sonrisa franca y palabra fácil, apasionada de lo que hace y que lo ama y lo transmite. ¡La edad vale madres! es uno de esos libros que puedes o no leer en orden, pero que todo lo que entre en ti deja un mensaje que vale la pena. Ya está disponible en todas las librerías y si ya conocían a Gloria Calzada por su trayectoria de radio y televisión, ahora la pueden encontrar en sus redes @PuroGlow

Yo ya me peiné el libro y ya regalé un par de ejemplares, vayan y háganse un favor, léanlo, disfrutando y compartan mucho, porque la edad no es solo un número y vale madres, pero no.