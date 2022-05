La embarazada más cool del momento no deja de estar en tendencia. Ya sea por el estilazo que impone o por los chismes de su vida, la artista ha estado en primera plana durante meses. Con la MET Gala, Riri nos demuestra que ni siquiera debe estar presente para ser una tendencia. La estatua de Rihanna causó gran impacto en el evento y entre sus fans.

Perdonamos a Rihanna por no asistir debido a su avanzado estado de embarazo y los supuestos problemas legales que enfrenta su actual pareja. Los looks que la cantante prepara para la ocasión siempre son tema de culto, a cambio la organización del evento decidió inmortalizarla para que, de igual manera siga brillando en su ausencia.

Una diosa inmortalizada

El museo de Arte Metropolitano de New York es el encargado del evento y por ende, también el de la estatua de mármol. Está inspirada en la portada de la revista Vogue USA, donde Rihanna utilizó un exquisito atuendo de cuerpo completo rojo de lencería.

La estatua de Rihanna se llama “Irene, la personificación de la Paz” y es toda una diosa de la fecundidad expuesta en la galería greco-romana del museo. Los detalles son fabulosos y sin duda alguna capta toda la esencia de Riri embarazada.

Rihanna como premamá

Este es solo un ejemplo de los icónicos looks premamá de alta costura con los que Rihanna se presenta ante el foco de las cámaras diariamente. Dicho por ella misma, no piensa utilizar ropa holgada y se mantendrá fiel a su estilo hasta las últimas semanas de su embarazo. ¡Qué emocionante será ver cada uno de los looks que faltan hasta el dulce momento! Una mujer que no se deja llevar por los estereotipos de “como debe lucir una mamá” y nos da a todos una lección de moda como pocas se han atrevido.