Si estás en el sector de moda, ya sea como profesión o hobbie, hay veces que parece que no es algo profundo. ¿Por qué? Muchas personas aún no están listas para entender que la moda es un lenguaje y no un tema de superficiales.

La historia y la moda

Ambas están enlazadas y son lo mismo, de cierta forma. A través de la moda podemos marcar un momento histórico –importante o no- en nuestra historia. A medida que avanza el tiempo y descubrimos mejores materiales, que hay mayor libertad y las mujeres ganan mayor terreno la moda cambia, transfigura y se adapta a cada época, cada año, cada tiempo.

Entonces, decir que la moda es superficial es negarnos a nosotros mismos como especie y negar todas las luchas que hemos vivido y combatido para utilizarla como la mejor herramienta expresiva de todas.

Al alcance de todos

Todos utilizamos ropa, accesorios, calzado… Todos somos parte de la moda y a su vez es ¡tan incomprendida! La moda es un lenguaje porque a través de ella nos expresamos y demostramos lo que se encuentra dentro de nuestra alma. Puede que un día vistas de una forma y al siguiente de otra completamente diferente. Cada una de tus almas tienen un estilo y esto significa que te encuentras muy en consonancia con todas ellas.

La moda es un lenguaje, sólo debes aprender a interpretarlo y al igual que las que las palabras, utilizarla para transmitir lo que deseas decir.